Рейтинг@Mail.ru
В Кремле считают, что предпосылок для диалога по Украине нет - РИА Новости, 02.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:34 02.06.2023 (обновлено: 17:10 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/dialog-1875786306.html
В Кремле считают, что предпосылок для диалога по Украине нет
В Кремле считают, что предпосылок для диалога по Украине нет - РИА Новости, 02.06.2023
В Кремле считают, что предпосылок для диалога по Украине нет
Предпосылок для диалога по Украине нет, хотя вокруг все больше пока абстрактных, но рассуждений о мирном процессе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T14:34
2023-06-02T17:10
специальная военная операция на украине
украина
дмитрий песков
россия
москва
виктор орбан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/09/1864065763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7dc0d6d6bae3e00b5bb57ff598688441.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Предпосылок для диалога по Украине нет, хотя вокруг все больше пока абстрактных, но рассуждений о мирном процессе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth заявил, что контрнаступление стало бы "кровавой баней" для Украины, потому что атакующая сторона всегда несет большие потери. поэтому его надо предотвратить еще до начала и "убедить стороны в необходимости прекращения огня и мирных переговоров"."Насчет диалога мы неоднократно говорили, сейчас такого варианта нет, он не просматривается и никаких предпосылок нет. Хотя мы констатируем и видим, что вокруг все больше и больше обсуждений - и экспертных, и в заявлениях представителей европейских стран - все больше и больше таких, ну пока абстрактных, но рассуждений все-таки уже о некоем мирном процессе уже есть", - сказал Песков, отвечая на вопрос, разделяют ли в Кремле оценку Орбана и есть ли какой-то вариант перейти к диалогу."Правда, в этих рассуждениях не звучит какая-то политическая воля к тому, чтобы принимать во внимание цели и озабоченности нашей страны. Для нас это является главным приоритетом", - добавил он.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Как ранее заявляли в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230602/peregovory-1875685241.html
https://ria.ru/20230602/mir-1875782426.html
украина
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/09/1864065763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cd4dba226de4fc6e805ff576f0e55b4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, дмитрий песков, россия, москва, виктор орбан
Специальная военная операция на Украине, Украина, Дмитрий Песков, Россия, Москва, Виктор Орбан
В Кремле считают, что предпосылок для диалога по Украине нет

Песков после призыва Орбана заявил, что Кремль не видит предпосылок для диалога по Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
 Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Предпосылок для диалога по Украине нет, хотя вокруг все больше пока абстрактных, но рассуждений о мирном процессе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth заявил, что контрнаступление стало бы "кровавой баней" для Украины, потому что атакующая сторона всегда несет большие потери. поэтому его надо предотвратить еще до начала и "убедить стороны в необходимости прекращения огня и мирных переговоров".
Бывший вице-премьер Украины (2002-2007 годы), экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
Бывший вице-премьер Украины высказался об идее переговоров Москвы и Киева
Вчера, 06:33
«
"Насчет диалога мы неоднократно говорили, сейчас такого варианта нет, он не просматривается и никаких предпосылок нет. Хотя мы констатируем и видим, что вокруг все больше и больше обсуждений - и экспертных, и в заявлениях представителей европейских стран - все больше и больше таких, ну пока абстрактных, но рассуждений все-таки уже о некоем мирном процессе уже есть", - сказал Песков, отвечая на вопрос, разделяют ли в Кремле оценку Орбана и есть ли какой-то вариант перейти к диалогу.
"Правда, в этих рассуждениях не звучит какая-то политическая воля к тому, чтобы принимать во внимание цели и озабоченности нашей страны. Для нас это является главным приоритетом", - добавил он.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Как ранее заявляли в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
В Запорожской области назвали "формулу мира" Зеленского неадекватной
Вчера, 14:19
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДмитрий ПесковРоссияМоскваВиктор Орбан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала