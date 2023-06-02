https://ria.ru/20230602/dialog-1875786306.html
В Кремле считают, что предпосылок для диалога по Украине нет
В Кремле считают, что предпосылок для диалога по Украине нет - РИА Новости, 02.06.2023
В Кремле считают, что предпосылок для диалога по Украине нет
Предпосылок для диалога по Украине нет, хотя вокруг все больше пока абстрактных, но рассуждений о мирном процессе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T14:34
2023-06-02T14:34
2023-06-02T17:10
специальная военная операция на украине
украина
дмитрий песков
россия
москва
виктор орбан
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Предпосылок для диалога по Украине нет, хотя вокруг все больше пока абстрактных, но рассуждений о мирном процессе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth заявил, что контрнаступление стало бы "кровавой баней" для Украины, потому что атакующая сторона всегда несет большие потери. поэтому его надо предотвратить еще до начала и "убедить стороны в необходимости прекращения огня и мирных переговоров"."Насчет диалога мы неоднократно говорили, сейчас такого варианта нет, он не просматривается и никаких предпосылок нет. Хотя мы констатируем и видим, что вокруг все больше и больше обсуждений - и экспертных, и в заявлениях представителей европейских стран - все больше и больше таких, ну пока абстрактных, но рассуждений все-таки уже о некоем мирном процессе уже есть", - сказал Песков, отвечая на вопрос, разделяют ли в Кремле оценку Орбана и есть ли какой-то вариант перейти к диалогу."Правда, в этих рассуждениях не звучит какая-то политическая воля к тому, чтобы принимать во внимание цели и озабоченности нашей страны. Для нас это является главным приоритетом", - добавил он.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Как ранее заявляли в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230602/peregovory-1875685241.html
https://ria.ru/20230602/mir-1875782426.html
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украина, дмитрий песков, россия, москва, виктор орбан
Специальная военная операция на Украине, Украина, Дмитрий Песков, Россия, Москва, Виктор Орбан
В Кремле считают, что предпосылок для диалога по Украине нет
Песков после призыва Орбана заявил, что Кремль не видит предпосылок для диалога по Украине