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В Польше заявили о возвращении "лихих девяностых"
В Польше заявили о возвращении "лихих девяностых" - РИА Новости, 02.06.2023
В Польше заявили о возвращении "лихих девяностых"
Атмосфера страха, неуверенности и недоверия в Польше говорит о возвращении в страну "лихих девяностых", написал обозреватель INN Poland Конрад Багиньский. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T05:30
2023-06-02T05:30
2023-06-02T15:23
в мире
польша
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Атмосфера страха, неуверенности и недоверия в Польше говорит о возвращении в страну "лихих девяностых", написал обозреватель INN Poland Конрад Багиньский."Реалии таковы, что преступность растет, люди чувствуют угрозу. Владельцы магазинов подсчитывают потери, у людей угоняют автомобили или крадут запчасти. В некотором смысле к нам возвращаются девяностые. И это значит, что хорошей нашу жизнь назвать нельзя. Это касается и воров, и их жертв", — заявил он.В статье говорится, что теперь, когда покупатель заходит в продуктовую лавочку в Польше, продавец смотрит на него как на потенциального вора. Журналист рассказал, что из тех владельцев магазинов, с кем ему приходилось общаться, не было ни одного, кто бы не жаловался на грабителей."Недавно я был в супермаркете. Какой-то человек с пакетами перепрыгнул через перегородку у неработающей кассы. Ему не повезло, он зацепился, пакет порвался, покупки разлетелись по полу. Вор бросился бежать, охранник последовал за ним. Я посмотрел на кассиршу. Она сказала, что такое происходит все чаще", — поделился журналист.Обозреватель рассказал, что, выходя из дома на прогулку, он смотрит на автомобили и пытается предположить, какой из них лишится колес."Случалось угадывать. <...> Постоянно пропадают велосипеды. <…> У домоуправа украли даже метлу. Бывшую в употреблении", — посетовал Багиньский.В заключение он выразил мнение, что за последние два-три года с Польшей что-то произошло, но непонятно что именно.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230531/polsha-1875212132.html
https://ria.ru/20230528/pushkov-1874611971.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша
В Польше заявили о возвращении "лихих девяностых"
Обозреватель INN Poland Багиньский заявил о кражах и возвращении девяностых в Польше
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости.
Атмосфера страха, неуверенности и недоверия в Польше говорит о возвращении в страну "лихих девяностых", написал обозреватель INN Poland
Конрад Багиньский.
«
"Реалии таковы, что преступность растет, люди чувствуют угрозу. Владельцы магазинов подсчитывают потери, у людей угоняют автомобили или крадут запчасти. В некотором смысле к нам возвращаются девяностые. И это значит, что хорошей нашу жизнь назвать нельзя. Это касается и воров, и их жертв", — заявил он.
В статье говорится, что теперь, когда покупатель заходит в продуктовую лавочку в Польше, продавец смотрит на него как на потенциального вора. Журналист рассказал, что из тех владельцев магазинов, с кем ему приходилось общаться, не было ни одного, кто бы не жаловался на грабителей.
"Недавно я был в супермаркете. Какой-то человек с пакетами перепрыгнул через перегородку у неработающей кассы. Ему не повезло, он зацепился, пакет порвался, покупки разлетелись по полу. Вор бросился бежать, охранник последовал за ним. Я посмотрел на кассиршу. Она сказала, что такое происходит все чаще", — поделился журналист.
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Обозреватель рассказал, что, выходя из дома на прогулку, он смотрит на автомобили и пытается предположить, какой из них лишится колес.
"Случалось угадывать. <...> Постоянно пропадают велосипеды. <…> У домоуправа украли даже метлу. Бывшую в употреблении", — посетовал Багиньский.
В заключение он выразил мнение, что за последние два-три года с Польшей что-то произошло, но непонятно что именно.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> Пушков поставил Польше неутешительный диагноз