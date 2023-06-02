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В Польше заявили о возвращении "лихих девяностых" - РИА Новости, 02.06.2023
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05:30 02.06.2023 (обновлено: 15:23 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/devyanostye-1875682115.html
В Польше заявили о возвращении "лихих девяностых"
В Польше заявили о возвращении "лихих девяностых" - РИА Новости, 02.06.2023
В Польше заявили о возвращении "лихих девяностых"
Атмосфера страха, неуверенности и недоверия в Польше говорит о возвращении в страну "лихих девяностых", написал обозреватель INN Poland Конрад Багиньский. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T05:30
2023-06-02T15:23
в мире
польша
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Атмосфера страха, неуверенности и недоверия в Польше говорит о возвращении в страну "лихих девяностых", написал обозреватель INN Poland Конрад Багиньский.&quot;Реалии таковы, что преступность растет, люди чувствуют угрозу. Владельцы магазинов подсчитывают потери, у людей угоняют автомобили или крадут запчасти. В некотором смысле к нам возвращаются девяностые. И это значит, что хорошей нашу жизнь назвать нельзя. Это касается и воров, и их жертв&quot;, — заявил он.В статье говорится, что теперь, когда покупатель заходит в продуктовую лавочку в Польше, продавец смотрит на него как на потенциального вора. Журналист рассказал, что из тех владельцев магазинов, с кем ему приходилось общаться, не было ни одного, кто бы не жаловался на грабителей."Недавно я был в супермаркете. Какой-то человек с пакетами перепрыгнул через перегородку у неработающей кассы. Ему не повезло, он зацепился, пакет порвался, покупки разлетелись по полу. Вор бросился бежать, охранник последовал за ним. Я посмотрел на кассиршу. Она сказала, что такое происходит все чаще", — поделился журналист.Обозреватель рассказал, что, выходя из дома на прогулку, он смотрит на автомобили и пытается предположить, какой из них лишится колес."Случалось угадывать. &lt;...&gt; Постоянно пропадают велосипеды. &lt;…&gt; У домоуправа украли даже метлу. Бывшую в употреблении", — посетовал Багиньский.В заключение он выразил мнение, что за последние два-три года с Польшей что-то произошло, но непонятно что именно.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230531/polsha-1875212132.html
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в мире, польша
В мире, Польша
В Польше заявили о возвращении "лихих девяностых"

Обозреватель INN Poland Багиньский заявил о кражах и возвращении девяностых в Польше

© Fotolia / Radoslaw MaciejewskiПольская полиция
Польская полиция - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© Fotolia / Radoslaw Maciejewski
Польская полиция. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Атмосфера страха, неуверенности и недоверия в Польше говорит о возвращении в страну "лихих девяностых", написал обозреватель INN Poland Конрад Багиньский.
«

"Реалии таковы, что преступность растет, люди чувствуют угрозу. Владельцы магазинов подсчитывают потери, у людей угоняют автомобили или крадут запчасти. В некотором смысле к нам возвращаются девяностые. И это значит, что хорошей нашу жизнь назвать нельзя. Это касается и воров, и их жертв", — заявил он.

В статье говорится, что теперь, когда покупатель заходит в продуктовую лавочку в Польше, продавец смотрит на него как на потенциального вора. Журналист рассказал, что из тех владельцев магазинов, с кем ему приходилось общаться, не было ни одного, кто бы не жаловался на грабителей.
"Недавно я был в супермаркете. Какой-то человек с пакетами перепрыгнул через перегородку у неработающей кассы. Ему не повезло, он зацепился, пакет порвался, покупки разлетелись по полу. Вор бросился бежать, охранник последовал за ним. Я посмотрел на кассиршу. Она сказала, что такое происходит все чаще", — поделился журналист.
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Обозреватель рассказал, что, выходя из дома на прогулку, он смотрит на автомобили и пытается предположить, какой из них лишится колес.
"Случалось угадывать. <...> Постоянно пропадают велосипеды. <…> У домоуправа украли даже метлу. Бывшую в употреблении", — посетовал Багиньский.
В заключение он выразил мнение, что за последние два-три года с Польшей что-то произошло, но непонятно что именно.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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