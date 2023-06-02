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В Польше заявили о возвращении "лихих девяностых"

В Польше заявили о возвращении "лихих девяностых" - РИА Новости, 02.06.2023

В Польше заявили о возвращении "лихих девяностых"

Атмосфера страха, неуверенности и недоверия в Польше говорит о возвращении в страну "лихих девяностых", написал обозреватель INN Poland Конрад Багиньский. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T05:30

2023-06-02T05:30

2023-06-02T15:23

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польша

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Атмосфера страха, неуверенности и недоверия в Польше говорит о возвращении в страну "лихих девяностых", написал обозреватель INN Poland Конрад Багиньский."Реалии таковы, что преступность растет, люди чувствуют угрозу. Владельцы магазинов подсчитывают потери, у людей угоняют автомобили или крадут запчасти. В некотором смысле к нам возвращаются девяностые. И это значит, что хорошей нашу жизнь назвать нельзя. Это касается и воров, и их жертв", — заявил он.В статье говорится, что теперь, когда покупатель заходит в продуктовую лавочку в Польше, продавец смотрит на него как на потенциального вора. Журналист рассказал, что из тех владельцев магазинов, с кем ему приходилось общаться, не было ни одного, кто бы не жаловался на грабителей."Недавно я был в супермаркете. Какой-то человек с пакетами перепрыгнул через перегородку у неработающей кассы. Ему не повезло, он зацепился, пакет порвался, покупки разлетелись по полу. Вор бросился бежать, охранник последовал за ним. Я посмотрел на кассиршу. Она сказала, что такое происходит все чаще", — поделился журналист.Обозреватель рассказал, что, выходя из дома на прогулку, он смотрит на автомобили и пытается предположить, какой из них лишится колес."Случалось угадывать. <...> Постоянно пропадают велосипеды. <…> У домоуправа украли даже метлу. Бывшую в употреблении", — посетовал Багиньский.В заключение он выразил мнение, что за последние два-три года с Польшей что-то произошло, но непонятно что именно.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230531/polsha-1875212132.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, польша