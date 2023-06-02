https://ria.ru/20230602/deti-1875713672.html

Около 46 тысяч детей отдохнут в летних лагерях Липецкой области

Около 46 тысяч детей отдохнут в летних лагерях Липецкой области - РИА Новости, 02.06.2023

Около 46 тысяч детей отдохнут в летних лагерях Липецкой области

В Липецкой области стартовала летняя оздоровительная кампания; в этом году детские лагеря готовы принять около 46 тысяч ребят, что почти на три тысячи больше... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T11:05

2023-06-02T11:05

2023-06-02T11:05

липецкая область

игорь артамонов

дети

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ЛИПЕЦК, 2 июн – РИА Новости. В Липецкой области стартовала летняя оздоровительная кампания; в этом году детские лагеря готовы принять около 46 тысяч ребят, что почти на три тысячи больше показателей прошлого года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он добавил, что для организации летнего отдыха детей в Липецкой области открываются 14 загородных и 350 пришкольных лагерей, 73 лагеря труда и отдыха на базе образовательных организаций, а также 58 палаточных лагерей.Как отметил Артамонов, только в одном детском лагере "Прометей" за все лето отдохнут более двух тысяч детей, в том числе из Белгородской области."Пятьдесят белгородских школьников приедут к нам на первую смену. Мы сделаем все возможное, чтобы дети хорошенько отдохнули", – подчеркнул Артамонов.

https://ria.ru/20230531/medspetsialisty-1875266533.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, дети