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Около 46 тысяч детей отдохнут в летних лагерях Липецкой области
Около 46 тысяч детей отдохнут в летних лагерях Липецкой области - РИА Новости, 02.06.2023
Около 46 тысяч детей отдохнут в летних лагерях Липецкой области
В Липецкой области стартовала летняя оздоровительная кампания; в этом году детские лагеря готовы принять около 46 тысяч ребят, что почти на три тысячи больше... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T11:05
2023-06-02T11:05
2023-06-02T11:05
липецкая область
игорь артамонов
дети
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ЛИПЕЦК, 2 июн – РИА Новости. В Липецкой области стартовала летняя оздоровительная кампания; в этом году детские лагеря готовы принять около 46 тысяч ребят, что почти на три тысячи больше показателей прошлого года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он добавил, что для организации летнего отдыха детей в Липецкой области открываются 14 загородных и 350 пришкольных лагерей, 73 лагеря труда и отдыха на базе образовательных организаций, а также 58 палаточных лагерей.Как отметил Артамонов, только в одном детском лагере "Прометей" за все лето отдохнут более двух тысяч детей, в том числе из Белгородской области."Пятьдесят белгородских школьников приедут к нам на первую смену. Мы сделаем все возможное, чтобы дети хорошенько отдохнули", – подчеркнул Артамонов.
https://ria.ru/20230531/medspetsialisty-1875266533.html
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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игорь артамонов, дети
Липецкая область, Игорь Артамонов, Дети
ЛИПЕЦК, 2 июн – РИА Новости. В Липецкой области стартовала летняя оздоровительная кампания; в этом году детские лагеря готовы принять около 46 тысяч ребят, что почти на три тысячи больше показателей прошлого года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он добавил, что для организации летнего отдыха детей в Липецкой области открываются 14 загородных и 350 пришкольных лагерей, 73 лагеря труда и отдыха на базе образовательных организаций, а также 58 палаточных лагерей.
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Как отметил Артамонов, только в одном детском лагере "Прометей" за все лето отдохнут более двух тысяч детей, в том числе из Белгородской области.
"Пятьдесят белгородских школьников приедут к нам на первую смену. Мы сделаем все возможное, чтобы дети хорошенько отдохнули", – подчеркнул Артамонов
.