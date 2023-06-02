https://ria.ru/20230602/detali-1875685078.html

В Сети обратили внимание на две странные детали в падении Байдена

В Сети обратили внимание на две странные детали в падении Байдена - РИА Новости, 02.06.2023

В Сети обратили внимание на две странные детали в падении Байдена

Пользователи Twitter обратили внимание на странную обувь Джо Байдена и смех окружающих в момент его падения на торжественной церемонии выпуска курсантов... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T06:36

2023-06-02T06:36

2023-06-02T11:01

в мире

сша

колорадо

джо байден

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter обратили внимание на странную обувь Джо Байдена и смех окружающих в момент его падения на торжественной церемонии выпуска курсантов академии американских ВВС в штате Колорадо.Первым об этом написал американский журналист Бенни Джонсон, который заявил, что "мы никогда не должны были увидеть подошву его ботинок". Пользователи Сети заметили необычные каблуки и смеющихся над ситуацией людей."Я предполагаю, что это изготовленная под заказ ортопедическая обувь с амортизирующими каблуками", — написал один из пользователей."Небольшой вырез предназначен для "кольев" или "гвоздей", установленных на отметке на подиуме, чтобы удерживать ноги на месте и стабилизировать его положение. Майкл Джексон использовал такую обувь на сцене", — добавил другой."Он носит подковы?" — спросил третий."Магниты, которые удерживают его в вертикальном положении", — ответили ему."Меня больше заинтересовал парень, который хохочет во все горло", — отметил еще один пользователь."Люблю, когда секретная служба смеется над этим старым клоуном", — посмеялся юзер.На церемонии американский президент споткнулся о стоявший у его ног ящик, после чего упал на колено. Первая попытка Байдена самостоятельно встать на ноги оказалась неудачной, но подоспевшие охранники помогли главе государства подняться на ноги.

https://ria.ru/20230601/padenie-1875667174.html

https://ria.ru/20230601/bayden-1875664420.html

сша

колорадо

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, колорадо, джо байден