https://ria.ru/20230602/detali-1875685078.html
В Сети обратили внимание на две странные детали в падении Байдена
В Сети обратили внимание на две странные детали в падении Байдена - РИА Новости, 02.06.2023
В Сети обратили внимание на две странные детали в падении Байдена
Пользователи Twitter обратили внимание на странную обувь Джо Байдена и смех окружающих в момент его падения на торжественной церемонии выпуска курсантов... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T06:36
2023-06-02T06:36
2023-06-02T11:01
в мире
сша
колорадо
джо байден
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter обратили внимание на странную обувь Джо Байдена и смех окружающих в момент его падения на торжественной церемонии выпуска курсантов академии американских ВВС в штате Колорадо.Первым об этом написал американский журналист Бенни Джонсон, который заявил, что "мы никогда не должны были увидеть подошву его ботинок". Пользователи Сети заметили необычные каблуки и смеющихся над ситуацией людей."Я предполагаю, что это изготовленная под заказ ортопедическая обувь с амортизирующими каблуками", — написал один из пользователей."Небольшой вырез предназначен для "кольев" или "гвоздей", установленных на отметке на подиуме, чтобы удерживать ноги на месте и стабилизировать его положение. Майкл Джексон использовал такую обувь на сцене", — добавил другой."Он носит подковы?" — спросил третий."Магниты, которые удерживают его в вертикальном положении", — ответили ему."Меня больше заинтересовал парень, который хохочет во все горло", — отметил еще один пользователь."Люблю, когда секретная служба смеется над этим старым клоуном", — посмеялся юзер.На церемонии американский президент споткнулся о стоявший у его ног ящик, после чего упал на колено. Первая попытка Байдена самостоятельно встать на ноги оказалась неудачной, но подоспевшие охранники помогли главе государства подняться на ноги.
https://ria.ru/20230601/padenie-1875667174.html
https://ria.ru/20230601/bayden-1875664420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, колорадо, джо байден
В мире, США, Колорадо, Джо Байден
В Сети обратили внимание на две странные детали в падении Байдена
Пользователи Twitter обратили внимание на странную обувь Байдена в момент его падения
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости.
Пользователи Twitter
обратили внимание на странную обувь Джо Байдена и смех окружающих в момент его падения на торжественной церемонии выпуска курсантов академии американских ВВС в штате Колорадо.
Первым об этом написал американский журналист Бенни Джонсон, который заявил, что "мы никогда не должны были увидеть подошву его ботинок". Пользователи Сети заметили необычные каблуки и смеющихся над ситуацией людей.
"Я предполагаю, что это изготовленная под заказ ортопедическая обувь с амортизирующими каблуками", — написал один из пользователей.
"Небольшой вырез предназначен для "кольев" или "гвоздей", установленных на отметке на подиуме, чтобы удерживать ноги на месте и стабилизировать его положение. Майкл Джексон
использовал такую обувь на сцене", — добавил другой.
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"Он носит подковы?" — спросил третий.
«
"Магниты, которые удерживают его в вертикальном положении", — ответили ему.
"Меня больше заинтересовал парень, который хохочет во все горло", — отметил еще один пользователь.
"Люблю, когда секретная служба смеется над этим старым клоуном", — посмеялся юзер.
На церемонии американский президент споткнулся о стоявший у его ног ящик, после чего упал на колено. Первая попытка Байдена самостоятельно встать на ноги оказалась неудачной, но подоспевшие охранники помогли главе государства подняться на ноги.
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