Рейтинг@Mail.ru
В Сети обратили внимание на две странные детали в падении Байдена - РИА Новости, 02.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:36 02.06.2023 (обновлено: 11:01 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/detali-1875685078.html
В Сети обратили внимание на две странные детали в падении Байдена
В Сети обратили внимание на две странные детали в падении Байдена - РИА Новости, 02.06.2023
В Сети обратили внимание на две странные детали в падении Байдена
Пользователи Twitter обратили внимание на странную обувь Джо Байдена и смех окружающих в момент его падения на торжественной церемонии выпуска курсантов... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T06:36
2023-06-02T11:01
в мире
сша
колорадо
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875684288_0:110:2112:1298_1920x0_80_0_0_656ebea892b4abd791f9474bd1dbaa2a.jpg
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter обратили внимание на странную обувь Джо Байдена и смех окружающих в момент его падения на торжественной церемонии выпуска курсантов академии американских ВВС в штате Колорадо.Первым об этом написал американский журналист Бенни Джонсон, который заявил, что "мы никогда не должны были увидеть подошву его ботинок". Пользователи Сети заметили необычные каблуки и смеющихся над ситуацией людей."Я предполагаю, что это изготовленная под заказ ортопедическая обувь с амортизирующими каблуками", — написал один из пользователей."Небольшой вырез предназначен для "кольев" или "гвоздей", установленных на отметке на подиуме, чтобы удерживать ноги на месте и стабилизировать его положение. Майкл Джексон использовал такую обувь на сцене", — добавил другой."Он носит подковы?" — спросил третий."Магниты, которые удерживают его в вертикальном положении", — ответили ему."Меня больше заинтересовал парень, который хохочет во все горло", — отметил еще один пользователь."Люблю, когда секретная служба смеется над этим старым клоуном", — посмеялся юзер.На церемонии американский президент споткнулся о стоявший у его ног ящик, после чего упал на колено. Первая попытка Байдена самостоятельно встать на ноги оказалась неудачной, но подоспевшие охранники помогли главе государства подняться на ноги.
https://ria.ru/20230601/padenie-1875667174.html
https://ria.ru/20230601/bayden-1875664420.html
сша
колорадо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875684288_118:0:1995:1408_1920x0_80_0_0_b8bea94a49acc642e5ead0beab26c577.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, колорадо, джо байден
В мире, США, Колорадо, Джо Байден
В Сети обратили внимание на две странные детали в падении Байдена

Пользователи Twitter обратили внимание на странную обувь Байдена в момент его падения

© AP Photo / Andrew HarnikПадение Джо Байдена во время выпускной церемонии академии ВВС США
Падение Джо Байдена во время выпускной церемонии академии ВВС США - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Падение Джо Байдена во время выпускной церемонии академии ВВС США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter обратили внимание на странную обувь Джо Байдена и смех окружающих в момент его падения на торжественной церемонии выпуска курсантов академии американских ВВС в штате Колорадо.
Первым об этом написал американский журналист Бенни Джонсон, который заявил, что "мы никогда не должны были увидеть подошву его ботинок". Пользователи Сети заметили необычные каблуки и смеющихся над ситуацией людей.
© Фото: @bennyjohnson / TwitterПадение Джо Байдена во время выпускной церемонии академии ВВС США
Падение Джо Байдена во время выпускной церемонии академии ВВС США
© Фото: @bennyjohnson / Twitter
Падение Джо Байдена во время выпускной церемонии академии ВВС США
"Я предполагаю, что это изготовленная под заказ ортопедическая обувь с амортизирующими каблуками", — написал один из пользователей.
"Небольшой вырез предназначен для "кольев" или "гвоздей", установленных на отметке на подиуме, чтобы удерживать ноги на месте и стабилизировать его положение. Майкл Джексон использовал такую обувь на сцене", — добавил другой.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Трамп выразил надежду, что упавший на церемонии Байден не пострадал
1 июня, 23:16
"Он носит подковы?" — спросил третий.
«
"Магниты, которые удерживают его в вертикальном положении", — ответили ему.
"Меня больше заинтересовал парень, который хохочет во все горло", — отметил еще один пользователь.
"Люблю, когда секретная служба смеется над этим старым клоуном", — посмеялся юзер.
На церемонии американский президент споткнулся о стоявший у его ног ящик, после чего упал на колено. Первая попытка Байдена самостоятельно встать на ноги оказалась неудачной, но подоспевшие охранники помогли главе государства подняться на ноги.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Байден перед падением на сцене пошутил про свой 300-летний возраст
1 июня, 22:45
 
В миреСШАКолорадоДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала