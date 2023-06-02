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Депутат на Алтае получил 8,5 года за изнасилование ребенка - РИА Новости, 02.06.2023
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09:53 02.06.2023 (обновлено: 11:18 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/deputat-1875698186.html
Депутат на Алтае получил 8,5 года за изнасилование ребенка
Депутат на Алтае получил 8,5 года за изнасилование ребенка - РИА Новости, 02.06.2023
Депутат на Алтае получил 8,5 года за изнасилование ребенка
Суд приговорил депутата Государственного собрания Республики Алтай к 8,5 годам колонии строгого режима за изнасилование 14-летней племянницы жены, сообщило... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T09:53
2023-06-02T11:18
происшествия
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КЕМЕРОВО, 2 июн — РИА Новости. Суд приговорил депутата Государственного собрания Республики Алтай к 8,5 годам колонии строгого режима за изнасилование 14-летней племянницы жены, сообщило региональное следственное управление СК. "Следствием собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив подсудимому наказание в виде восьми лет шести месяцев колонии строгого режима", — сказано в пресс-релизе.Имя депутата не указывается, но осведомленный источник РИА Новости сообщил, что речь об Александре Коршуке. Судя по сайту Госсобрания, он представляет фракцию КПРФ. По данным СУ СК, в конце 2019 год в Барнауле депутат изнасиловал 14-летнюю племянницу своей жены. Лишь спустя два года девочка осмелилась рассказать взрослым о случившемся. Кроме того, выяснилось, что он совершал в отношении нее "развратные действия". На стадии предварительного следствия депутат отказался давать показания.
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происшествия, барнаул, кпрф
Происшествия, Барнаул, КПРФ
Депутат на Алтае получил 8,5 года за изнасилование ребенка

Депутат на Алтае получил 8,5 года колонии строгого режима за изнасилование ребенка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета на дороге
Автомобиль Следственного комитета на дороге - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета на дороге. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 2 июн — РИА Новости. Суд приговорил депутата Государственного собрания Республики Алтай к 8,5 годам колонии строгого режима за изнасилование 14-летней племянницы жены, сообщило региональное следственное управление СК.
«
"Следствием собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив подсудимому наказание в виде восьми лет шести месяцев колонии строгого режима", — сказано в пресс-релизе.
Имя депутата не указывается, но осведомленный источник РИА Новости сообщил, что речь об Александре Коршуке. Судя по сайту Госсобрания, он представляет фракцию КПРФ.
По данным СУ СК, в конце 2019 год в Барнауле депутат изнасиловал 14-летнюю племянницу своей жены. Лишь спустя два года девочка осмелилась рассказать взрослым о случившемся. Кроме того, выяснилось, что он совершал в отношении нее "развратные действия".
На стадии предварительного следствия депутат отказался давать показания.
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