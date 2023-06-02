https://ria.ru/20230602/deputat-1875698186.html

Депутат на Алтае получил 8,5 года за изнасилование ребенка

Депутат на Алтае получил 8,5 года за изнасилование ребенка - РИА Новости, 02.06.2023

Депутат на Алтае получил 8,5 года за изнасилование ребенка

Суд приговорил депутата Государственного собрания Республики Алтай к 8,5 годам колонии строгого режима за изнасилование 14-летней племянницы жены, сообщило... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T09:53

2023-06-02T09:53

2023-06-02T11:18

происшествия

барнаул

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КЕМЕРОВО, 2 июн — РИА Новости. Суд приговорил депутата Государственного собрания Республики Алтай к 8,5 годам колонии строгого режима за изнасилование 14-летней племянницы жены, сообщило региональное следственное управление СК. "Следствием собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив подсудимому наказание в виде восьми лет шести месяцев колонии строгого режима", — сказано в пресс-релизе.Имя депутата не указывается, но осведомленный источник РИА Новости сообщил, что речь об Александре Коршуке. Судя по сайту Госсобрания, он представляет фракцию КПРФ. По данным СУ СК, в конце 2019 год в Барнауле депутат изнасиловал 14-летнюю племянницу своей жены. Лишь спустя два года девочка осмелилась рассказать взрослым о случившемся. Кроме того, выяснилось, что он совершал в отношении нее "развратные действия". На стадии предварительного следствия депутат отказался давать показания.

https://ria.ru/20230523/ubiystva-1873572731.html

барнаул

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, барнаул, кпрф