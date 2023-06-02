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Совфед рассмотрит денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю 7 июня
Совфед рассмотрит денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю 7 июня - РИА Новости, 02.06.2023
Совфед рассмотрит денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю 7 июня
Совет Федерации 7 июня рассмотрит вопрос о денонсации Договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, сообщает... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T14:41
2023-06-02T14:41
2023-06-02T14:57
азовское море
владимир путин
совет федерации рф
госдума рф
украина
керченский пролив
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Совет Федерации 7 июня рассмотрит вопрос о денонсации Договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, сообщает пресс-служба СФ.Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации подписанного в Керчи 24 декабря 2003 года соглашения между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.В 2003 году Россия и Украина подписали договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Предполагалось, что в случае необходимости страны заключат отдельное соглашение, которое закрепит разграничение акватории государственной границей.После освобождения ряда территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей в ходе российской специальной военной операции Украина фактически утратила выход к акватории Азовского моря.
https://ria.ru/20230601/more-1875567453.html
азовское море
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азовское море, владимир путин, совет федерации рф, госдума рф, украина, керченский пролив
Азовское море, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Украина, Керченский пролив
Совфед рассмотрит денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю 7 июня
Совфед рассмотрит вопрос о денонсации договора с Украиной по Азовскому морю 7 июня