https://ria.ru/20230602/davka-1875685577.html

В Комсомольске-на-Амуре раздача бесплатного мороженого обернулась давкой

В Комсомольске-на-Амуре раздача бесплатного мороженого обернулась давкой - РИА Новости, 02.06.2023

В Комсомольске-на-Амуре раздача бесплатного мороженого обернулась давкой

Раздача бесплатного мороженого в гипермаркете Комсомольска-на-Амуре спровоцировала давку с участием сотен детей, пока сообщений о пострадавших не поступало,... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T06:44

2023-06-02T06:44

2023-06-02T10:31

комсомольск-на-амуре

хабаровский край

хабаровск

происшествия

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ХАБАРОВСК, 2 июн — РИА Новости. Раздача бесплатного мороженого в гипермаркете Комсомольска-на-Амуре спровоцировала давку с участием сотен детей, пока сообщений о пострадавших не поступало, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры Хабаровского края Анна Исаева. Инцидент произошел 1 июня: местная сеть гипермаркетов решила ко Дню защиты детей устроить акцию в магазине на улице Дикопольцева — угостить ребят бесплатным мороженым. Случилась давка. В местных соцсетях разместили видео, где видно, как сотни детей и подростков кричат и толкаются. В комментариях пользователи сообщили, что к раздаче было предложено всего семь коробок мороженого. Там же написали, что одна девочка якобы пострадала. "Прокуратура отслеживает этот момент с пострадавшей. Но на данный момент ни в полицию, ни в медучреждения пока никто не обращался. Сведений по пострадавшим со вчерашнего дня нет вообще. Прокуратура Комсомольска-на-Амуре проводит проверку в связи с размещенными в интернете видеоматериалами. В итоге будет дана оценка организатору мероприятия по обеспечению безопасности несовершеннолетних", — рассказала Исаева. Как пояснил агентству клинический психолог, психотерапевт Центра семейной психотерапии в Хабаровске Игорь Любачевский, в произошедшем вся ответственность лежит на организаторах мероприятия. Именно они должны были предусмотреть "эффект толпы". "Мое мнение будет неуникальным, потому что ситуация сама по себе неуникальна. Она типична для всех типичных мероприятий. <...> Когда люди пытаются организовать мероприятие, которое будет хорошим, то вы всегда должны предусматривать защиту от "дурака". Всегда найдутся люди, которые могут не понимать границ дозволенного. Особенно дети. Так бывает, так было и так будет. Организуешь — надо продумать систему безопасности, чтобы всем было хорошо, и репутация не пострадала, и здоровье людей не пострадало", — сказал Любачевский.В комментариях к видео с давкой детей многие пользователи обвиняют в случившемся родителей. "Все, естественно, комментируют в пользу того, какое воспитание они получили. Для кого-то это ужасные голодные дети, для кого-то это ужасные глупые невоспитанные родители, которые не воспитали голодных ужасных детей и так далее. Это игра в пользу бедных, я так называю, потому что мы не зрим в корень", — заключил эксперт. Как рассказала РИА Новости пресс-секретарь сети гипермаркетов "Самбери" на Дальнем Востоке Ветта Вольгушева, в День защиты детей в зоне присутствия сети, было бесплатно роздано детям 769 килограммов мороженого (9 620 штук). В Комсомольске-на-Амуре, в магазине на Дикапольцева, — около 1,5 тысяч штук. В еще одном — 600-700 порций."К сожалению, каждый год мы сталкиваемся с подобными ситуациями, и уже реально задаемся вопросом, необходимо ли это делать. Естественно, родители, которые идут туда со своими детьми, мы ожидаем, что они тоже ответственно будут подходить к такому мероприятию. <...> Это единственный магазин, где случился "эффект толпы", — рассказала собеседница агентства.Отвечая на вопрос корреспондента о предпринятых мерах безопасности на мероприятии, представитель сети гипермаркетов сказала: "А какие вы предполагаете меры безопасности на детском празднике? Естественно, у нас работает служба охраны, работали аниматоры". Вольгушева отметила, что главная идея мероприятия состояла в том, чтобы "подарить праздник детям, создать праздничную атмосферу". По ее словам, в магазин после праздника обратился один ребенок — в толпе он потерял телефон. Его нашли и вернули хозяину, заверила она.

https://ria.ru/20230601/dtp-1875649800.html

https://ria.ru/20230531/rebenok-1875424800.html

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комсомольск-на-амуре, хабаровский край, хабаровск, происшествия