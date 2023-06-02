https://ria.ru/20230602/dagestan-1875858815.html
Суд арестовал подозреваемого в убийстве главы села в Дагестане
Суд арестовал подозреваемого в убийстве главы села в Дагестане - РИА Новости, 02.06.2023
Суд арестовал подозреваемого в убийстве главы села в Дагестане
Дербентский районный суд Дагестана арестовал местного жителя, подозреваемого в убийстве главы села Рубас, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T18:48
2023-06-02T18:48
2023-06-02T18:48
происшествия
дербентский район
республика дагестан
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МАХАЧКАЛА, 2 июн - РИА Новости. Дербентский районный суд Дагестана арестовал местного жителя, подозреваемого в убийстве главы села Рубас, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону. Глава села Рубас Дербентского района Дагестана, 61-летний Гаджикурбан Байрамбегов, был застрелен 31 мая возле своего дома. В МВД Дагестана сообщали, что подозреваемый в убийстве, 58-летний местный житель, сдался сотрудникам полиции и сознался в содеянном. Мужчина пояснил, что мотивом преступления стал длительный конфликт с главой села из-за недвижимости. "По ходатайству следователя… в отношении подозреваемого в убийстве главы села Рубас Дербентским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении. По данным следствия, 31 мая, около 12.00 мск, подозреваемый на автодороге "Кавказ" в ходе ссоры с главой села Рубас выстрелил в него из имевшегося при себе огнестрельного оружия. Потерпевший получил смертельное ранение в область грудной клетки.
https://ria.ru/20230601/ubiystvo-1875630142.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дербентский район, республика дагестан, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Дербентский район, Республика Дагестан, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд арестовал подозреваемого в убийстве главы села в Дагестане
Суд в Дагестане арестовал местного жителя, подозреваемого в убийстве главы села Рубас