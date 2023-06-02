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Участники саммита в Молдавии попросили главу МИД страны привезти им черешни - РИА Новости, 02.06.2023
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19:10 02.06.2023 (обновлено: 19:29 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/chereshnya-1875862507.html
Участники саммита в Молдавии попросили главу МИД страны привезти им черешни
Участники саммита в Молдавии попросили главу МИД страны привезти им черешни - РИА Новости, 02.06.2023
Участники саммита в Молдавии попросили главу МИД страны привезти им черешни
Участники саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) попросили главу МИД Молдавии Нику Попеску привезти с собой пару килограммов черешни. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T19:10
2023-06-02T19:29
молдавия
евросовет
еврокомиссия
в мире
евросоюз
николай попеску
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КИШИНЕВ, 2 июн — РИА Новости. Участники саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) попросили главу МИД Молдавии Нику Попеску привезти с собой пару килограммов черешни.&quot;Практически 50 глав государств и правительств, побывавших в Молдавии, &lt;...&gt; были глубоко впечатлены нашей европейскостью, нашим обществом и культурой. В шутку или всерьез, но некоторые делегации попросили меня, чтобы в следующий раз, когда я буду у них в командировке, привез два килограмма черешни. Они действительно отметили, что наша черешня превосходна. Теперь мне нужно выяснить, откуда черешня: из Бульбоаки или откуда-то еще. И природа, холмы, виноградники, замок Мими, Кишинев, люди — как были они приняты — все было превосходно&quot;, — сказал дипломат в видеозаписи, размещенной в соцсети TikTok.Молдавские фермеры в 2022 году проводили акции протеста, выводили тракторы на трассы, чтобы привлечь внимание к своим проблемам: засухе, росту цен на топливо, подорожанию удобрений и пестицидов, проблемам с путями экспорта урожая. Власти страны обещали помочь, министр сельского хозяйства Владимир Боля даже говорил о возможном введении режима ЧП из-за проблем в подведомственной ему области, но официально этот вопрос так и не обсуждался. На 7 июня молдавские фермеры анонсировали массовые протесты и собираются пригнать в Кишинев 300 единиц сельхозтехники. Они призывают компенсировать затраты на горючее и запретить импорт сельхозпродукции с Украины, особенно зерна. Накануне фермеры сообщали, что с февраля они просили власти о помощи, но так ее и не дождались, поэтому дали правительству время до 3 июня для выполнения нового списка требований.Саммит Европейского политического сообщества прошел в Молдавии в начале июня. В нем приняли участие 47 государств, главы Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента. Мероприятие проходило на территории винодельни "Мими" в населенном пункте Бульбоака в 45 километрах от Кишинева.
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молдавия, евросовет, еврокомиссия, в мире, евросоюз, николай попеску
Молдавия, Евросовет, Еврокомиссия, В мире, Евросоюз, Николай Попеску
Участники саммита в Молдавии попросили главу МИД страны привезти им черешни

Участники саммита в Молдавии попросили главу МИД Попеску привезти пару килограммов черешни

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЯщик с черешней
Ящик с черешней - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Ящик с черешней. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 2 июн — РИА Новости. Участники саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) попросили главу МИД Молдавии Нику Попеску привезти с собой пару килограммов черешни.
«

"Практически 50 глав государств и правительств, побывавших в Молдавии, <...> были глубоко впечатлены нашей европейскостью, нашим обществом и культурой. В шутку или всерьез, но некоторые делегации попросили меня, чтобы в следующий раз, когда я буду у них в командировке, привез два килограмма черешни. Они действительно отметили, что наша черешня превосходна. Теперь мне нужно выяснить, откуда черешня: из Бульбоаки или откуда-то еще. И природа, холмы, виноградники, замок Мими, Кишинев, люди — как были они приняты — все было превосходно", — сказал дипломат в видеозаписи, размещенной в соцсети TikTok.

Молдавские фермеры в 2022 году проводили акции протеста, выводили тракторы на трассы, чтобы привлечь внимание к своим проблемам: засухе, росту цен на топливо, подорожанию удобрений и пестицидов, проблемам с путями экспорта урожая. Власти страны обещали помочь, министр сельского хозяйства Владимир Боля даже говорил о возможном введении режима ЧП из-за проблем в подведомственной ему области, но официально этот вопрос так и не обсуждался.
На 7 июня молдавские фермеры анонсировали массовые протесты и собираются пригнать в Кишинев 300 единиц сельхозтехники. Они призывают компенсировать затраты на горючее и запретить импорт сельхозпродукции с Украины, особенно зерна. Накануне фермеры сообщали, что с февраля они просили власти о помощи, но так ее и не дождались, поэтому дали правительству время до 3 июня для выполнения нового списка требований.
Саммит Европейского политического сообщества прошел в Молдавии в начале июня. В нем приняли участие 47 государств, главы Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента. Мероприятие проходило на территории винодельни "Мими" в населенном пункте Бульбоака в 45 километрах от Кишинева.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдавии Майя Санду на саммите Европейского политического сообщества - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
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МолдавияЕвросоветЕврокомиссияВ миреЕвросоюзНиколай Попеску
 
 
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