https://ria.ru/20230602/chereshnya-1875862507.html

Участники саммита в Молдавии попросили главу МИД страны привезти им черешни

Участники саммита в Молдавии попросили главу МИД страны привезти им черешни - РИА Новости, 02.06.2023

Участники саммита в Молдавии попросили главу МИД страны привезти им черешни

Участники саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) попросили главу МИД Молдавии Нику Попеску привезти с собой пару килограммов черешни. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T19:10

2023-06-02T19:10

2023-06-02T19:29

молдавия

евросовет

еврокомиссия

в мире

евросоюз

николай попеску

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572500419_692:228:2848:1441_1920x0_80_0_0_c355c0bacd751616887538e0af427723.jpg

КИШИНЕВ, 2 июн — РИА Новости. Участники саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) попросили главу МИД Молдавии Нику Попеску привезти с собой пару килограммов черешни."Практически 50 глав государств и правительств, побывавших в Молдавии, <...> были глубоко впечатлены нашей европейскостью, нашим обществом и культурой. В шутку или всерьез, но некоторые делегации попросили меня, чтобы в следующий раз, когда я буду у них в командировке, привез два килограмма черешни. Они действительно отметили, что наша черешня превосходна. Теперь мне нужно выяснить, откуда черешня: из Бульбоаки или откуда-то еще. И природа, холмы, виноградники, замок Мими, Кишинев, люди — как были они приняты — все было превосходно", — сказал дипломат в видеозаписи, размещенной в соцсети TikTok.Молдавские фермеры в 2022 году проводили акции протеста, выводили тракторы на трассы, чтобы привлечь внимание к своим проблемам: засухе, росту цен на топливо, подорожанию удобрений и пестицидов, проблемам с путями экспорта урожая. Власти страны обещали помочь, министр сельского хозяйства Владимир Боля даже говорил о возможном введении режима ЧП из-за проблем в подведомственной ему области, но официально этот вопрос так и не обсуждался. На 7 июня молдавские фермеры анонсировали массовые протесты и собираются пригнать в Кишинев 300 единиц сельхозтехники. Они призывают компенсировать затраты на горючее и запретить импорт сельхозпродукции с Украины, особенно зерна. Накануне фермеры сообщали, что с февраля они просили власти о помощи, но так ее и не дождались, поэтому дали правительству время до 3 июня для выполнения нового списка требований.Саммит Европейского политического сообщества прошел в Молдавии в начале июня. В нем приняли участие 47 государств, главы Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента. Мероприятие проходило на территории винодельни "Мими" в населенном пункте Бульбоака в 45 километрах от Кишинева.

https://ria.ru/20230601/sammit-1875670139.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, евросовет, еврокомиссия, в мире, евросоюз, николай попеску