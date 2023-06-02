https://ria.ru/20230602/briks-1875677286.html
Аргентина может вскоре присоединиться к Банку развития БРИКС, пишут СМИ
Аргентина может вскоре присоединиться к Банку развития БРИКС, пишут СМИ - РИА Новости, 02.06.2023
Аргентина может вскоре присоединиться к Банку развития БРИКС, пишут СМИ
Аргентина может присоединиться к Новому банку развития БРИКС уже в августе, сообщило агентство Télam со ссылкой на главу банка Дилму Роуссефф. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T02:34
2023-06-02T02:34
2023-06-02T02:34
экономика
аргентина
китай
бразилия
брикс
новый банк развития
банк "развитие"
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 июня - РИА Новости. Аргентина может присоединиться к Новому банку развития БРИКС уже в августе, сообщило агентство Télam со ссылкой на главу банка Дилму Роуссефф. "Глава НБР сообщила министру экономики (Аргентины) Серхио Массе, что совет директоров организации официально разрешил голосование по вопросу о вступлении Аргентины в это учреждение на следующем собрании", - отмечает СМИ. Это предложение, высказанное Бразилией, будет обсуждаться на встрече управляющих банка в первой половине августа в Южной Африке. Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.
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экономика, аргентина, китай, бразилия, брикс, новый банк развития, банк "развитие"
Экономика, Аргентина, Китай, Бразилия, БРИКС, Новый банк развития, Банк "Развитие"
Аргентина может вскоре присоединиться к Банку развития БРИКС, пишут СМИ
Télam: Аргентина может присоединиться к Банку развития БРИКС уже в августе
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 июня - РИА Новости.
Аргентина может присоединиться к Новому банку развития БРИКС уже в августе, сообщило агентство Télam
со ссылкой на главу банка Дилму Роуссефф.
«
"Глава НБР сообщила министру экономики (Аргентины) Серхио Массе, что совет директоров организации официально разрешил голосование по вопросу о вступлении Аргентины в это учреждение на следующем собрании", - отмечает СМИ.
Это предложение, высказанное Бразилией, будет обсуждаться на встрече управляющих банка в первой половине августа в Южной Африке.
Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.
Расширение БРИКС будет полезно для развивающихся стран, заявил МИД КНР