https://ria.ru/20230602/briks-1875677286.html

Аргентина может вскоре присоединиться к Банку развития БРИКС, пишут СМИ

Аргентина может вскоре присоединиться к Банку развития БРИКС, пишут СМИ - РИА Новости, 02.06.2023

Аргентина может вскоре присоединиться к Банку развития БРИКС, пишут СМИ

Аргентина может присоединиться к Новому банку развития БРИКС уже в августе, сообщило агентство Télam со ссылкой на главу банка Дилму Роуссефф. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T02:34

2023-06-02T02:34

2023-06-02T02:34

экономика

аргентина

китай

бразилия

брикс

новый банк развития

банк "развитие"

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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 июня - РИА Новости. Аргентина может присоединиться к Новому банку развития БРИКС уже в августе, сообщило агентство Télam со ссылкой на главу банка Дилму Роуссефф. "Глава НБР сообщила министру экономики (Аргентины) Серхио Массе, что совет директоров организации официально разрешил голосование по вопросу о вступлении Аргентины в это учреждение на следующем собрании", - отмечает СМИ. Это предложение, высказанное Бразилией, будет обсуждаться на встрече управляющих банка в первой половине августа в Южной Африке. Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.

https://ria.ru/20230601/briks-1875663033.html

аргентина

китай

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экономика, аргентина, китай, бразилия, брикс, новый банк развития, банк "развитие"