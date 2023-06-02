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Боня раскрыла секрет о том, как попала на кинофестиваль в Каннах - РИА Новости, 02.06.2023
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Шоубиз
 
03:36 02.06.2023 (обновлено: 03:37 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/bonya-1875560897.html
Боня раскрыла секрет о том, как попала на кинофестиваль в Каннах
Боня раскрыла секрет о том, как попала на кинофестиваль в Каннах - РИА Новости, 02.06.2023
Боня раскрыла секрет о том, как попала на кинофестиваль в Каннах
Ведущая и бизнесвумен Виктория Боня в интервью блогеру Сергею Косенко раскрыла секрет, как ей удалось попасть на кинофестиваль в Каннах. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T03:36
2023-06-02T03:37
шоубиз
каннский кинофестиваль
канны
виктория боня
ксения собчак
монако
знаменитости
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Ведущая и бизнесвумен Виктория Боня в интервью блогеру Сергею Косенко раскрыла секрет, как ей удалось попасть на кинофестиваль в Каннах. &quot;Я когда-то работала на радио в Монако, и меня аккредитовали на фестиваль как журналиста. Пришла в красивом платье, меня никто не знал, но фотографировали. Сейчас мне не нужно покупать билет, потому что у меня есть партнерские отношения с иностранными брендами, и я хожу в их нарядах в Канне и других местах много лет, по их приглашениям&quot;, – поделилась знаменитость.Она добавила, что вокруг фестиваля много мошенников, которые якобы продают билеты, берут деньги и но потом пропадают. &quot;Моя знакомая нашла агентство, которое обещало пригласительные. Она им все оплатила заранее, еще в прошлом году, а агенты теперь сменили телефоны. Нельзя отдавать деньги, пока не получишь билет&quot;, – уточнила Боня.Она также ответила хейтерам и журналистке Ксении Собчак на негативные высказывания в свой адрес. &quot;Мое имя знают многие в этой индустрии, было много проектов с международными брендами, я была их лицом. Меня представляют за границей как российскую модель и телеведущую. И в этом году (в Канне) был красивый выход и необычный образ. Собчак ведет себя как девочки, которые не могут пережить чужой успех, испытывают зависть. У нас люди любят обесценивать&quot;, – заключила ведущая.Виктория Боня посещает Каннский кинофестиваль более десяти лет. Она неоднократно сталкивалась с критикой из-за этого. Многим была интересна причина, по которой ее зовут на мероприятие. Сама знаменитость отвечала, что она медийная персона, и организаторы заинтересованы в ее появлении на красной дорожке.
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каннский кинофестиваль, канны, виктория боня, ксения собчак, монако, знаменитости
Шоубиз, Каннский кинофестиваль, Канны, Виктория Боня, Ксения Собчак, Монако, Знаменитости
Боня раскрыла секрет о том, как попала на кинофестиваль в Каннах

Виктория Боня раскрыла секрет, что попала на фестиваль в Каннах благодаря СМИ

© AP Photo / Scott GarfittВиктория Боня позирует фотографам по прибытии на церемонию открытия и показ фильма "Жанна Дюбарри" во время 76-го Каннского кинофестиваля в Каннах, 16 мая 2023 года
Виктория Боня позирует фотографам по прибытии на церемонию открытия и показ фильма Жанна Дюбарри во время 76-го Каннского кинофестиваля в Каннах, 16 мая 2023 года - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© AP Photo / Scott Garfitt
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Ведущая и бизнесвумен Виктория Боня в интервью блогеру Сергею Косенко раскрыла секрет, как ей удалось попасть на кинофестиваль в Каннах.
«

"Я когда-то работала на радио в Монако, и меня аккредитовали на фестиваль как журналиста. Пришла в красивом платье, меня никто не знал, но фотографировали. Сейчас мне не нужно покупать билет, потому что у меня есть партнерские отношения с иностранными брендами, и я хожу в их нарядах в Канне и других местах много лет, по их приглашениям", – поделилась знаменитость.

Она добавила, что вокруг фестиваля много мошенников, которые якобы продают билеты, берут деньги и но потом пропадают.
«

"Моя знакомая нашла агентство, которое обещало пригласительные. Она им все оплатила заранее, еще в прошлом году, а агенты теперь сменили телефоны. Нельзя отдавать деньги, пока не получишь билет", – уточнила Боня.

Она также ответила хейтерам и журналистке Ксении Собчак на негативные высказывания в свой адрес.
«

"Мое имя знают многие в этой индустрии, было много проектов с международными брендами, я была их лицом. Меня представляют за границей как российскую модель и телеведущую. И в этом году (в Канне) был красивый выход и необычный образ. Собчак ведет себя как девочки, которые не могут пережить чужой успех, испытывают зависть. У нас люди любят обесценивать", – заключила ведущая.

Виктория Боня посещает Каннский кинофестиваль более десяти лет. Она неоднократно сталкивалась с критикой из-за этого. Многим была интересна причина, по которой ее зовут на мероприятие. Сама знаменитость отвечала, что она медийная персона, и организаторы заинтересованы в ее появлении на красной дорожке.
Виктория Боня перед показом фильма Индиана Джонс и циферблат судьбы в рамках 76-го Каннского кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
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19 мая, 13:05
 
ШоубизКаннский кинофестивальКанныВиктория БоняКсения СобчакМонакоЗнаменитости
 
 
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