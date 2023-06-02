https://ria.ru/20230602/bonya-1875560897.html

Боня раскрыла секрет о том, как попала на кинофестиваль в Каннах

Боня раскрыла секрет о том, как попала на кинофестиваль в Каннах - РИА Новости, 02.06.2023

Боня раскрыла секрет о том, как попала на кинофестиваль в Каннах

Ведущая и бизнесвумен Виктория Боня в интервью блогеру Сергею Косенко раскрыла секрет, как ей удалось попасть на кинофестиваль в Каннах. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T03:36

2023-06-02T03:36

2023-06-02T03:37

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Ведущая и бизнесвумен Виктория Боня в интервью блогеру Сергею Косенко раскрыла секрет, как ей удалось попасть на кинофестиваль в Каннах. "Я когда-то работала на радио в Монако, и меня аккредитовали на фестиваль как журналиста. Пришла в красивом платье, меня никто не знал, но фотографировали. Сейчас мне не нужно покупать билет, потому что у меня есть партнерские отношения с иностранными брендами, и я хожу в их нарядах в Канне и других местах много лет, по их приглашениям", – поделилась знаменитость.Она добавила, что вокруг фестиваля много мошенников, которые якобы продают билеты, берут деньги и но потом пропадают. "Моя знакомая нашла агентство, которое обещало пригласительные. Она им все оплатила заранее, еще в прошлом году, а агенты теперь сменили телефоны. Нельзя отдавать деньги, пока не получишь билет", – уточнила Боня.Она также ответила хейтерам и журналистке Ксении Собчак на негативные высказывания в свой адрес. "Мое имя знают многие в этой индустрии, было много проектов с международными брендами, я была их лицом. Меня представляют за границей как российскую модель и телеведущую. И в этом году (в Канне) был красивый выход и необычный образ. Собчак ведет себя как девочки, которые не могут пережить чужой успех, испытывают зависть. У нас люди любят обесценивать", – заключила ведущая.Виктория Боня посещает Каннский кинофестиваль более десяти лет. Она неоднократно сталкивалась с критикой из-за этого. Многим была интересна причина, по которой ее зовут на мероприятие. Сама знаменитость отвечала, что она медийная персона, и организаторы заинтересованы в ее появлении на красной дорожке.

https://ria.ru/20230519/bonya-1872874903.html

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

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