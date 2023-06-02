https://ria.ru/20230602/bomby-1875745563.html
СМИ назвали российское оружие, которое сыграет судьбоносную роль на Украине
СМИ назвали российское оружие, которое сыграет судьбоносную роль на Украине - РИА Новости, 02.06.2023
СМИ назвали российское оружие, которое сыграет судьбоносную роль на Украине
Российские планирующие фугасные авиационные бомбы сыграют судьбоносную роль на Украине, пишет сербская газета "Политика". РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T12:38
2023-06-02T12:38
2023-06-02T12:38
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МОСКВА, 2 июня — РИА Новости. Российские планирующие фугасные авиационные бомбы сыграют судьбоносную роль на Украине, пишет сербская газета "Политика"."Перехватить эти бомбы даже труднее, чем гиперзвуковые ракеты "Кинжал", как с удивлением констатировали американские специалисты", — говорится в материале.В статье указали, что российская армия успешно переделали старые фугасные авиационные бомбы советских времен в планирующие. Такое оружие способно пролететь еще десятки километров после его сброса, а система GPS точно наводит его на цель.ВСУ на данный момент не располагают эффективными методами для защиты от планирующих бомб, отметил автор, а советник командования украинскими военно-воздушными силами Юрий Игнат признал, что украинская армия беспомощна перед российскими высокоточными ударами."Умные советские бомбы, возможно, послужили подлинной причиной того, что давно объявленное украинское контрнаступление все еще не началось, ведь любая значительная концентрация техники и войск вблизи линии фронта сурово пресекается российскими силами", — подытожил автор статьи.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230602/trudnosti-1875697564.html
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технологии, украина, вооруженные силы украины, в мире, россия
Технологии, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, Россия
СМИ назвали российское оружие, которое сыграет судьбоносную роль на Украине
"Политика": планирующие фугасные авиационные бомбы сыграют судьбоносную роль на Украине