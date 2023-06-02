https://ria.ru/20230602/blinken-1875803094.html
Блинкен выступил с заявлением о российской экономике
Блинкен выступил с заявлением о российской экономике - РИА Новости, 02.06.2023
Блинкен выступил с заявлением о российской экономике
Госсекретарь США Энтони Блинкен вслед за бывшим президентом США Бараком Обамой и нынешним лидером страны Джо Байденом выступил с ложными заявлениями о... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T15:27
2023-06-02T15:27
2023-06-02T15:55
экономика
россия
сша
финляндия
энтони блинкен
барак обама
джо байден
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен вслед за бывшим президентом США Бараком Обамой и нынешним лидером страны Джо Байденом выступил с ложными заявлениями о российской экономике: Обама пугал Россию "разорванной в клочья экономикой", Байден — долларом по 200 рублей, а Блинкен заявил, что российская экономика сейчас — это "тень того, что было раньше". "Сегодня российская экономика — это тень той экономики, которая была раньше, и лишь частица того, чем могла стать", — заявил Блинкен в ходе выступления в Финляндии. По его утверждению, золотовалютные резервы России якобы снизились больше чем в два раза, так же как и доходы от государственных предприятий. Госсекретарь США отметил в своей речи, что в России приостановили или прекратили деятельность свыше 1,7 тысячи иностранных компаний, а якобы "миллионы" человек уехали из страны. По словам Блинкена, за год после начала спецоперации доходы России от нефти снизились на 43 процента, в том числе из-за введенного Западом лимита цен. "Москва не вернет рынки, которые потеряла в Европе", — утверждает Блинкен. Между тем статистика подтверждает, что российская экономика демонстрирует устойчивость. Безработица в РФ в апреле обновила исторический минимум и составила 3,3 процента (2,5 миллиона человек от численности экономически активного населения); промышленное производство выросло на 5,2 процента; реальные зарплаты в марте выросли на 2,7 процента в годовом выражении. Инфляция в РФ в годовом выражении в апреле замедлилась до 2,31 процента с 3,51 процента в марте. Инвестиции в основной капитал в России в первом квартале выросли на 0,7 процента в годовом выражении (несмотря на высокую базу первого квартала 2022 года, когда они выросли на 13,8 процента). По оценке Минэкономразвития, экономика России в апреле выросла впервые за год - ВВП показал рост на 3,3% в годовом выражении (но по сравнению с апрелем 2021 года - пока еще спад на 0,6%). Министерство прогнозирует, что рост ВВП России в 2023 году составит 1,2%. В середине мая глава министерства Максим Решетников не исключал, что рост может оказаться чуть выше прогноза, а по словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, рост ВВП в 2023 году может достичь 2%. Еще в январе 2015 года бывшей тогда президентом США Обама заявил, что благодаря США Россия якобы оказалась в международной изоляции, а ее экономика - "разорванной в клочья". Семь лет спустя, в марте 2022 года, Байден заявил, что из-за введенных против России западных санкций один американский доллар якобы стал равняться "200 российским рублям". При этом в то время российский рубль укреплялся к доллару, курс американской валюты опустился на Московской бирже до 96 рублей.
https://ria.ru/20230530/ekonomika-1875059745.html
https://ria.ru/20230517/ekonomika-1872410726.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сша, финляндия, энтони блинкен, барак обама, джо байден, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), московская биржа
Экономика, Россия, США, Финляндия, Энтони Блинкен, Барак Обама, Джо Байден, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Московская биржа
Блинкен выступил с заявлением о российской экономике
Госсекретарь Блинкен заявил, что российская экономика стала тенью той, что была раньше
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен вслед за бывшим президентом США Бараком Обамой и нынешним лидером страны Джо Байденом выступил с ложными заявлениями о российской экономике: Обама пугал Россию "разорванной в клочья экономикой", Байден — долларом по 200 рублей, а Блинкен заявил, что российская экономика сейчас — это "тень того, что было раньше".
"Сегодня российская экономика — это тень той экономики, которая была раньше, и лишь частица того, чем могла стать", — заявил Блинкен в ходе выступления в Финляндии
.
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По его утверждению, золотовалютные резервы России якобы снизились больше чем в два раза, так же как и доходы от государственных предприятий. Госсекретарь США отметил в своей речи, что в России приостановили или прекратили деятельность свыше 1,7 тысячи иностранных компаний, а якобы "миллионы" человек уехали из страны. По словам Блинкена, за год после начала спецоперации доходы России от нефти снизились на 43 процента, в том числе из-за введенного Западом лимита цен.
"Москва не вернет рынки, которые потеряла в Европе", — утверждает Блинкен.
Между тем статистика подтверждает, что российская экономика демонстрирует устойчивость. Безработица в РФ в апреле обновила исторический минимум и составила 3,3 процента (2,5 миллиона человек от численности экономически активного населения); промышленное производство выросло на 5,2 процента; реальные зарплаты в марте выросли на 2,7 процента в годовом выражении. Инфляция в РФ в годовом выражении в апреле замедлилась до 2,31 процента с 3,51 процента в марте.
Инвестиции в основной капитал в России в первом квартале выросли на 0,7 процента в годовом выражении (несмотря на высокую базу первого квартала 2022 года, когда они выросли на 13,8 процента).
По оценке Минэкономразвития
, экономика России в апреле выросла впервые за год - ВВП показал рост на 3,3% в годовом выражении (но по сравнению с апрелем 2021 года - пока еще спад на 0,6%). Министерство прогнозирует, что рост ВВП России в 2023 году составит 1,2%. В середине мая глава министерства Максим Решетников
не исключал, что рост может оказаться чуть выше прогноза, а по словам первого вице-премьера Андрея Белоусова
, рост ВВП в 2023 году может достичь 2%.
Еще в январе 2015 года бывшей тогда президентом США Обама заявил, что благодаря США Россия якобы оказалась в международной изоляции, а ее экономика - "разорванной в клочья". Семь лет спустя, в марте 2022 года, Байден заявил, что из-за введенных против России западных санкций один американский доллар якобы стал равняться "200 российским рублям". При этом в то время российский рубль укреплялся к доллару, курс американской валюты опустился на Московской бирже
до 96 рублей.
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