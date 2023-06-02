https://ria.ru/20230602/blinken-1875803094.html

Блинкен выступил с заявлением о российской экономике

Блинкен выступил с заявлением о российской экономике - РИА Новости, 02.06.2023

Блинкен выступил с заявлением о российской экономике

Госсекретарь США Энтони Блинкен вслед за бывшим президентом США Бараком Обамой и нынешним лидером страны Джо Байденом выступил с ложными заявлениями о... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T15:27

2023-06-02T15:27

2023-06-02T15:55

экономика

россия

сша

финляндия

энтони блинкен

барак обама

джо байден

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен вслед за бывшим президентом США Бараком Обамой и нынешним лидером страны Джо Байденом выступил с ложными заявлениями о российской экономике: Обама пугал Россию "разорванной в клочья экономикой", Байден — долларом по 200 рублей, а Блинкен заявил, что российская экономика сейчас — это "тень того, что было раньше". "Сегодня российская экономика — это тень той экономики, которая была раньше, и лишь частица того, чем могла стать", — заявил Блинкен в ходе выступления в Финляндии. По его утверждению, золотовалютные резервы России якобы снизились больше чем в два раза, так же как и доходы от государственных предприятий. Госсекретарь США отметил в своей речи, что в России приостановили или прекратили деятельность свыше 1,7 тысячи иностранных компаний, а якобы "миллионы" человек уехали из страны. По словам Блинкена, за год после начала спецоперации доходы России от нефти снизились на 43 процента, в том числе из-за введенного Западом лимита цен. "Москва не вернет рынки, которые потеряла в Европе", — утверждает Блинкен. Между тем статистика подтверждает, что российская экономика демонстрирует устойчивость. Безработица в РФ в апреле обновила исторический минимум и составила 3,3 процента (2,5 миллиона человек от численности экономически активного населения); промышленное производство выросло на 5,2 процента; реальные зарплаты в марте выросли на 2,7 процента в годовом выражении. Инфляция в РФ в годовом выражении в апреле замедлилась до 2,31 процента с 3,51 процента в марте. Инвестиции в основной капитал в России в первом квартале выросли на 0,7 процента в годовом выражении (несмотря на высокую базу первого квартала 2022 года, когда они выросли на 13,8 процента). По оценке Минэкономразвития, экономика России в апреле выросла впервые за год - ВВП показал рост на 3,3% в годовом выражении (но по сравнению с апрелем 2021 года - пока еще спад на 0,6%). Министерство прогнозирует, что рост ВВП России в 2023 году составит 1,2%. В середине мая глава министерства Максим Решетников не исключал, что рост может оказаться чуть выше прогноза, а по словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, рост ВВП в 2023 году может достичь 2%. Еще в январе 2015 года бывшей тогда президентом США Обама заявил, что благодаря США Россия якобы оказалась в международной изоляции, а ее экономика - "разорванной в клочья". Семь лет спустя, в марте 2022 года, Байден заявил, что из-за введенных против России западных санкций один американский доллар якобы стал равняться "200 российским рублям". При этом в то время российский рубль укреплялся к доллару, курс американской валюты опустился на Московской бирже до 96 рублей.

https://ria.ru/20230530/ekonomika-1875059745.html

https://ria.ru/20230517/ekonomika-1872410726.html

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финляндия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, сша, финляндия, энтони блинкен, барак обама, джо байден, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), московская биржа