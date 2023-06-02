Рейтинг@Mail.ru
В Смоленской области два беспилотника атаковали объекты ТЭК - РИА Новости, 02.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:31 02.06.2023 (обновлено: 14:24 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/bespilotniki-1875690623.html
В Смоленской области два беспилотника атаковали объекты ТЭК
В Смоленской области два беспилотника атаковали объекты ТЭК - РИА Новости, 02.06.2023
В Смоленской области два беспилотника атаковали объекты ТЭК
Два дрона атаковали энергетические объекты в Смоленской области, сообщил врио губернатора региона Василий Анохин в телеграм-канале. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T08:31
2023-06-02T14:24
специальная военная операция на украине
смоленская область
василий анохин
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153170/46/1531704652_97:342:2943:1943_1920x0_80_0_0_95cffb779fd1a6f8c7c8db8f3f990070.jpg
БРЯНСК, 2 июн — РИА Новости. Два дрона атаковали энергетические объекты в Смоленской области, сообщил врио губернатора региона Василий Анохин в телеграм-канале."Сегодня, около трех часов ночи, в деревне Пересна Починковского района и в деревне Дивасы Смоленского района двумя беспилотниками дальнего радиуса действия были атакованы объекты топливно-энергетического комплекса", — говорится в публикации.Анохин отметил, что никто не пострадал, атаки не привели к пожарам, объекты критических повреждений не получили.На месте работают оперативные службы.Власти Смоленской области в начале мая ввели запрет на полеты беспилотников.
https://ria.ru/20230602/obekt-1875690741.html
смоленская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153170/46/1531704652_669:352:2704:1879_1920x0_80_0_0_57a40403dd390dd0d2966c74a38d2869.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
смоленская область, василий анохин, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Смоленская область, Василий Анохин, Происшествия
В Смоленской области два беспилотника атаковали объекты ТЭК

Врио губернатора Анохин: два БПЛА атаковали объекты ТЭК в Пересне в Смоленской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 2 июн — РИА Новости. Два дрона атаковали энергетические объекты в Смоленской области, сообщил врио губернатора региона Василий Анохин в телеграм-канале.
"Сегодня, около трех часов ночи, в деревне Пересна Починковского района и в деревне Дивасы Смоленского района двумя беспилотниками дальнего радиуса действия были атакованы объекты топливно-энергетического комплекса", — говорится в публикации.
Анохин отметил, что никто не пострадал, атаки не привели к пожарам, объекты критических повреждений не получили.
На месте работают оперативные службы.
Власти Смоленской области в начале мая ввели запрет на полеты беспилотников.
Сотрудники противопожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
В Калужской области упал еще один неопознанный объект
Вчера, 08:39
 
Специальная военная операция на УкраинеСмоленская областьВасилий АнохинПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала