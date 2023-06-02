https://ria.ru/20230602/bespilotniki-1875690623.html
В Смоленской области два беспилотника атаковали объекты ТЭК
В Смоленской области два беспилотника атаковали объекты ТЭК - РИА Новости, 02.06.2023
В Смоленской области два беспилотника атаковали объекты ТЭК
Два дрона атаковали энергетические объекты в Смоленской области, сообщил врио губернатора региона Василий Анохин в телеграм-канале. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T08:31
2023-06-02T08:31
2023-06-02T14:24
специальная военная операция на украине
смоленская область
василий анохин
происшествия
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БРЯНСК, 2 июн — РИА Новости. Два дрона атаковали энергетические объекты в Смоленской области, сообщил врио губернатора региона Василий Анохин в телеграм-канале."Сегодня, около трех часов ночи, в деревне Пересна Починковского района и в деревне Дивасы Смоленского района двумя беспилотниками дальнего радиуса действия были атакованы объекты топливно-энергетического комплекса", — говорится в публикации.Анохин отметил, что никто не пострадал, атаки не привели к пожарам, объекты критических повреждений не получили.На месте работают оперативные службы.Власти Смоленской области в начале мая ввели запрет на полеты беспилотников.
https://ria.ru/20230602/obekt-1875690741.html
смоленская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленская область, василий анохин, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Смоленская область, Василий Анохин, Происшествия
В Смоленской области два беспилотника атаковали объекты ТЭК
Врио губернатора Анохин: два БПЛА атаковали объекты ТЭК в Пересне в Смоленской области