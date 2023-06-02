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Система ПВО сбила несколько украинских беспилотников рядом с Курском
Система ПВО сбила несколько украинских беспилотников рядом с Курском - РИА Новости, 02.06.2023
Система ПВО сбила несколько украинских беспилотников рядом с Курском
Система ПВО сбила несколько украинских беспилотников рядом с Курском, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T01:32
2023-06-02T01:32
2023-06-02T01:41
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
россия
воронежская область
роман старовойт
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Система ПВО сбила несколько украинских беспилотников рядом с Курском, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале."Сегодня ночью рядом с Курском системой ПВО сбито несколько украинских беспилотников. Просим курян сохранять спокойствие, город находится под надежной защитой наших военных. При обнаружении подозрительных предметов просим сообщать в службу 112", — написал Старовойт.При этом губернатор не уточнил информацию о пострадавших.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
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безопасность, курская область, россия, воронежская область, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия, Воронежская область, Роман Старовойт
Система ПВО сбила несколько украинских беспилотников рядом с Курском
Губернатор Старовойт: Система ПВО сбила несколько украинских беспилотников рядом с Курском