https://ria.ru/20230602/bespilotnik-1875760781.html

Взорвавшийся в Калужской области дрон образовал шестиметровую воронку

Взорвавшийся в Калужской области дрон образовал шестиметровую воронку - РИА Новости, 02.06.2023

Взорвавшийся в Калужской области дрон образовал шестиметровую воронку

Воронка диаметром более шести метров образовалась после падения накануне беспилотника самолетного типа вблизи крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T13:16

2023-06-02T13:16

2023-06-02T13:16

специальная военная операция на украине

беспилотники

россия

происшествия

калужская область

дзержинский район

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Воронка диаметром более шести метров образовалась после падения накануне беспилотника самолетного типа вблизи крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в Калужской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Первого июня правительство региона сообщило, что в 10.11 в Дзержинском районе в поле около поселка Товарково упал "неопознанный объект", при взрыве образовалась воронка, никто не пострадал. По данным экстренных служб, дрон упал в пяти километрах от нефтеперерабатывающего завода "Первый завод", загорелась сухая трава на площади порядка одного гектара. Возгорание было потушено прибывшей пожарной охраной. "Образовалась воронка диаметром более шести метров", - сказал собеседник агентства. Судя по сайту предприятия, "Первый завод" - крупнейший нефтехимический завод Калужской области, занимается переработкой товарной нефти и газоконденсата и их последующей реализацией на внутреннем и внешнем рынках. Расстояние от места падения беспилотника до границы с Украиной составляет 310 километров.

https://ria.ru/20230602/napadeniya-1875737901.html

https://ria.ru/20230601/donetsk-1875584912.html

россия

калужская область

дзержинский район

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

беспилотники, россия, происшествия, калужская область, дзержинский район