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Взорвавшийся в Калужской области дрон образовал шестиметровую воронку - РИА Новости, 02.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:16 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/bespilotnik-1875760781.html
Взорвавшийся в Калужской области дрон образовал шестиметровую воронку
Взорвавшийся в Калужской области дрон образовал шестиметровую воронку - РИА Новости, 02.06.2023
Взорвавшийся в Калужской области дрон образовал шестиметровую воронку
Воронка диаметром более шести метров образовалась после падения накануне беспилотника самолетного типа вблизи крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T13:16
2023-06-02T13:16
специальная военная операция на украине
беспилотники
россия
происшествия
калужская область
дзержинский район
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Воронка диаметром более шести метров образовалась после падения накануне беспилотника самолетного типа вблизи крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в Калужской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Первого июня правительство региона сообщило, что в 10.11 в Дзержинском районе в поле около поселка Товарково упал "неопознанный объект", при взрыве образовалась воронка, никто не пострадал. По данным экстренных служб, дрон упал в пяти километрах от нефтеперерабатывающего завода "Первый завод", загорелась сухая трава на площади порядка одного гектара. Возгорание было потушено прибывшей пожарной охраной. "Образовалась воронка диаметром более шести метров", - сказал собеседник агентства. Судя по сайту предприятия, "Первый завод" - крупнейший нефтехимический завод Калужской области, занимается переработкой товарной нефти и газоконденсата и их последующей реализацией на внутреннем и внешнем рынках. Расстояние от места падения беспилотника до границы с Украиной составляет 310 километров.
https://ria.ru/20230602/napadeniya-1875737901.html
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беспилотники, россия, происшествия, калужская область, дзержинский район
Специальная военная операция на Украине, Беспилотники, Россия, Происшествия, Калужская область, Дзержинский район
Взорвавшийся в Калужской области дрон образовал шестиметровую воронку

Взорвавшийся рядом с крупнейшим калужским НПЗ беспилотник образовал шестиметровую воронку

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Воронка диаметром более шести метров образовалась после падения накануне беспилотника самолетного типа вблизи крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в Калужской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Первого июня правительство региона сообщило, что в 10.11 в Дзержинском районе в поле около поселка Товарково упал "неопознанный объект", при взрыве образовалась воронка, никто не пострадал. По данным экстренных служб, дрон упал в пяти километрах от нефтеперерабатывающего завода "Первый завод", загорелась сухая трава на площади порядка одного гектара. Возгорание было потушено прибывшей пожарной охраной.
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"Образовалась воронка диаметром более шести метров", - сказал собеседник агентства.
Судя по сайту предприятия, "Первый завод" - крупнейший нефтехимический завод Калужской области, занимается переработкой товарной нефти и газоконденсата и их последующей реализацией на внутреннем и внешнем рынках.
Расстояние от места падения беспилотника до границы с Украиной составляет 310 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеБеспилотникиРоссияПроисшествияКалужская областьДзержинский район
 
 
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