СМИ: в США беспилотник решил "уничтожить" своего оператора на испытаниях

The Guardian: ИИ американского дрона решил уничтожить оператора на испытаниях
"Система уничтожила оператора, потому что человек мешал ей достичь своей цели", — цитирует издание слова американского полковника Такера Гамильтона.
"Система уничтожила оператора, потому что человек мешал ей достичь своей цели", — цитирует издание слова американского полковника Такера Гамильтона.
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Открывается c отступом от верхнего края когда по ширине меньше ширины окна.
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