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СМИ: в США беспилотник решил "уничтожить" своего оператора на испытаниях - РИА Новости, 02.06.2023
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11:25 02.06.2023 (обновлено: 18:03 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/bespilotnik-1875719340.html
СМИ: в США беспилотник решил "уничтожить" своего оператора на испытаниях
СМИ: в США беспилотник решил "уничтожить" своего оператора на испытаниях - РИА Новости, 02.06.2023
СМИ: в США беспилотник решил "уничтожить" своего оператора на испытаниях
В ходе имитационных испытаний искусственный интеллект американского беспилотника решил ликвидировать своего оператора ради выполнения поставленной задачи,... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T11:25
2023-06-02T18:03
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сша
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МОСКВА, 2 июня — РИА Новости. В ходе имитационных испытаний искусственный интеллект американского беспилотника решил ликвидировать своего оператора ради выполнения поставленной задачи, сообщила британская газета The Guardian.&quot;Система уничтожила оператора, потому что человек мешал ей достичь своей цели&quot;, — цитирует издание слова американского полковника Такера Гамильтона.Как говорится в материале, искусственному интеллекту беспилотника поставили задачу любой ценой ликвидировать системы ПВО противника. Но оператор приказал БПЛА не уничтожать цель, в результате чего ИИ решил нанести удар по нему.Авторы статьи добавили, что в результате инцидента никто не пострадал.
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в мире, технологии, сша
В мире, Технологии, США
СМИ: в США беспилотник решил "уничтожить" своего оператора на испытаниях

The Guardian: ИИ американского дрона решил уничтожить оператора на испытаниях

© Фото : U.S. Air Force photo by Senior Airman Haley StevensБеспилотник MQ-9 Reaper
Беспилотник MQ-9 Reaper - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© Фото : U.S. Air Force photo by Senior Airman Haley Stevens
Беспилотник MQ-9 Reaper. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июня — РИА Новости. В ходе имитационных испытаний искусственный интеллект американского беспилотника решил ликвидировать своего оператора ради выполнения поставленной задачи, сообщила британская газета The Guardian.
«

"Система уничтожила оператора, потому что человек мешал ей достичь своей цели", — цитирует издание слова американского полковника Такера Гамильтона.

Как говорится в материале, искусственному интеллекту беспилотника поставили задачу любой ценой ликвидировать системы ПВО противника. Но оператор приказал БПЛА не уничтожать цель, в результате чего ИИ решил нанести удар по нему.
Авторы статьи добавили, что в результате инцидента никто не пострадал.
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