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Упавший под Калугой объект оказался беспилотником самолетного типа - РИА Новости, 02.06.2023
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11:14 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/bespilotnik-1875715675.html
Упавший под Калугой объект оказался беспилотником самолетного типа
Упавший под Калугой объект оказался беспилотником самолетного типа - РИА Новости, 02.06.2023
Упавший под Калугой объект оказался беспилотником самолетного типа
Беспилотная авиационная система (БАС) самолетного типа упала, по уточненным данным, утром в пятницу в Кировском районе Калужской области, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T11:14
2023-06-02T11:14
происшествия
калужская область
калуга
кировский район
владислав шапша
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Беспилотная авиационная система (БАС) самолетного типа упала, по уточненным данным, утром в пятницу в Кировском районе Калужской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее губернатор региона Владислав Шапша сообщил, что "неопознанный объект" упал в лесу в Калужской области. Произошел взрыв, объекты экономики и жилые дома не повреждены. "Предварительно, произошло падение БАС самолетного типа между городом Киров и поселком Шайковка", - сказал собеседник агентства. По его словам, обломки могут находиться в лесном массиве в районе населенных пунктов Острая Слобода, Якимово и Дубровка. К поиску, кроме силовиков, также привлечены сотрудники Людиновского лесничества - всего около 15 человек и пять единиц техники.
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калужская область
калуга
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происшествия, калужская область, калуга, кировский район, владислав шапша
Происшествия, Калужская область, Калуга, Кировский район, Владислав Шапша
Упавший под Калугой объект оказался беспилотником самолетного типа

Упавший в лесу под Калугой объект оказался беспилотником самолетного типа

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Беспилотная авиационная система (БАС) самолетного типа упала, по уточненным данным, утром в пятницу в Кировском районе Калужской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее губернатор региона Владислав Шапша сообщил, что "неопознанный объект" упал в лесу в Калужской области. Произошел взрыв, объекты экономики и жилые дома не повреждены.
"Предварительно, произошло падение БАС самолетного типа между городом Киров и поселком Шайковка", - сказал собеседник агентства.
По его словам, обломки могут находиться в лесном массиве в районе населенных пунктов Острая Слобода, Якимово и Дубровка. К поиску, кроме силовиков, также привлечены сотрудники Людиновского лесничества - всего около 15 человек и пять единиц техники.
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