https://ria.ru/20230602/bespilotnik-1875712649.html
Упавший в Калужской области дрон выжег гектар земли
Упавший в Калужской области дрон выжег гектар земли - РИА Новости, 02.06.2023
Упавший в Калужской области дрон выжег гектар земли
Обломки беспилотника самолетного типа упали накануне, по уточненной информации, вблизи крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в Калужской области - на месте... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T11:02
2023-06-02T11:02
2023-06-02T11:02
происшествия
калужская область
дзержинский район
украина
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Обломки беспилотника самолетного типа упали накануне, по уточненной информации, вблизи крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в Калужской области - на месте падения возник ландшафтный пожар на площади в гектар, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Первого июня правительство региона сообщило, что в 10.11 в Дзержинском районе в поле около поселка Товарково упал "неопознанный объект". При взрыве образовалась воронка, загорелась трава, никто не пострадал. "Произошло падение обломков БАС (беспилотная авиационная система) самолетного типа в пяти километрах от нефтеперерабатывающего завода "Первый завод", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в результате падения дрона загорелась сухая трава на площади порядка одного гектара, которое было потушено прибывшей пожарной охраной. Собеседник агентства уточнил, что расстояние от места падения беспилотника самолетного типа до границы с Украиной составляет 310 километров. Судя по сайту предприятия, "Первый завод" - крупнейший нефтехимический завод Калужской области, занимается переработкой товарной нефти и газоконденсата и их последующей реализацией на внутреннем и внешнем рынках.
https://ria.ru/20230602/bespilotnik-1875684138.html
калужская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калужская область, дзержинский район, украина
Происшествия, Калужская область, Дзержинский район, Украина
Упавший в Калужской области дрон выжег гектар земли
Упавший под крупнейшим калужским НПЗ дрон выжег гектар земли
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Обломки беспилотника самолетного типа упали накануне, по уточненной информации, вблизи крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в Калужской области - на месте падения возник ландшафтный пожар на площади в гектар, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Первого июня правительство региона сообщило, что в 10.11 в Дзержинском районе
в поле около поселка Товарково упал "неопознанный объект". При взрыве образовалась воронка, загорелась трава, никто не пострадал.
«
"Произошло падение обломков БАС (беспилотная авиационная система) самолетного типа в пяти километрах от нефтеперерабатывающего завода "Первый завод", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в результате падения дрона загорелась сухая трава на площади порядка одного гектара, которое было потушено прибывшей пожарной охраной.
Собеседник агентства уточнил, что расстояние от места падения беспилотника самолетного типа до границы с Украиной
составляет 310 километров.
Судя по сайту предприятия, "Первый завод" - крупнейший нефтехимический завод Калужской области, занимается переработкой товарной нефти и газоконденсата и их последующей реализацией на внутреннем и внешнем рынках.
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