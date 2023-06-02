https://ria.ru/20230602/bespilotnik-1875712649.html

Упавший в Калужской области дрон выжег гектар земли

Упавший в Калужской области дрон выжег гектар земли - РИА Новости, 02.06.2023

Упавший в Калужской области дрон выжег гектар земли

Обломки беспилотника самолетного типа упали накануне, по уточненной информации, вблизи крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в Калужской области - на месте... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T11:02

2023-06-02T11:02

2023-06-02T11:02

происшествия

калужская область

дзержинский район

украина

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Обломки беспилотника самолетного типа упали накануне, по уточненной информации, вблизи крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в Калужской области - на месте падения возник ландшафтный пожар на площади в гектар, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Первого июня правительство региона сообщило, что в 10.11 в Дзержинском районе в поле около поселка Товарково упал "неопознанный объект". При взрыве образовалась воронка, загорелась трава, никто не пострадал. "Произошло падение обломков БАС (беспилотная авиационная система) самолетного типа в пяти километрах от нефтеперерабатывающего завода "Первый завод", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в результате падения дрона загорелась сухая трава на площади порядка одного гектара, которое было потушено прибывшей пожарной охраной. Собеседник агентства уточнил, что расстояние от места падения беспилотника самолетного типа до границы с Украиной составляет 310 километров. Судя по сайту предприятия, "Первый завод" - крупнейший нефтехимический завод Калужской области, занимается переработкой товарной нефти и газоконденсата и их последующей реализацией на внутреннем и внешнем рынках.

https://ria.ru/20230602/bespilotnik-1875684138.html

калужская область

дзержинский район

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, калужская область, дзержинский район, украина