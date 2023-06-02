https://ria.ru/20230602/bespilotnik-1875684138.html

Новый российский ударный беспилотник "Сириус" начал летные испытания

Новый российский ударный беспилотник "Сириус" начал летные испытания - РИА Новости, 02.06.2023

Новый российский ударный беспилотник "Сириус" начал летные испытания

Попавшие в сеть кадры с новым российским ударным дроном "Сириус" (опытно-конструкторская работа "Иноходец-РУ") говорят о том, что этот беспилотник вышел на... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T06:06

2023-06-02T06:06

2023-06-02T11:08

безопасность

технологии

кронштадт

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Попавшие в сеть кадры с новым российским ударным дроном "Сириус" (опытно-конструкторская работа "Иноходец-РУ") говорят о том, что этот беспилотник вышел на стадию летных испытаний, сообщил РИА Новости ведущий российский эксперт в сфере беспилотной авиации Денис Федутинов.Ранее в сети появились кадры с полетом двухдвигательного беспилотника. Федутинов идентифицировал его как новый средневысотный БПЛА большой продолжительности полета "Сириус" разработки российской компании "Кронштадт"."На попавшем в сеть видео запечатлен полет нового двухдвигательного БПЛА "Сириус", разработку которого ведет российская компания "Кронштадт". Разработка данного дрона была выполнена довольно оперативно. Очевидно, в "Кронштадте" использовали наработки, сделанные по предыдущей своей беспилотной системе "Иноходец" (заводское наименование "Орион"). Также весьма вероятно, что тяжелый вариант наследует целый ряд подсистем, разрабатывавшихся изначально для младшей модели", — отметил Федутинов.По оценке эксперта, от фазы летных испытаний до выхода в серийное производство "Сириусу" предстоит пройти еще долгий путь, который, вероятно, займет минимум два года.Ранее для "Сириуса" (проект "Иноходец-РУ") заявлялись взлетная масса до двух тонн, размах крыла до 23 метров, продолжительность полета аппарата должна достигать 20 часов. Ожидается, что максимальная высота полета беспилотника будет составлять семь тысяч метров, крейсерская скорость аппарата составит 180 километров в час.

https://ria.ru/20230601/svyaz-1875457875.html

https://ria.ru/20230601/avtomobil-razvedchik-1875486234.html

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безопасность, технологии, кронштадт