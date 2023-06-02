https://ria.ru/20230602/avtovaz-1875825661.html

"АвтоВАЗ" запустит производство Lada X-Cross 5 в Петербурге

"АвтоВАЗ" запустит производство Lada X-Cross 5 в Петербурге - РИА Новости, 02.06.2023

"АвтоВАЗ" запустит производство Lada X-Cross 5 в Петербурге

"АвтоВАЗ" запустит производство новой модели - Lada X-Cross 5 - на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге 14 июня, следует из презентации компании,... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T16:32

2023-06-02T16:32

2023-06-02T16:32

экономика

авто

санкт-петербург

россия

тольятти

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

автоваз

renault s.a

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. "АвтоВАЗ" запустит производство новой модели - Lada X-Cross 5 - на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге 14 июня, следует из презентации компании, представленной на "ЦИПР-2023". "14 июня 2023 года старт производства на заводе "Лада Санкт -Петербург", - отмечается в презентации. На слайде также уточняется, что выпуск новинки начнётся при участии партнера. Минпромторг РФ сообщал на этой неделе, что первой моделью, которую в июне начнут производить на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, станет Lada X-Cross 5, а в течение двух лет на площадке планируется начать выпуск еще двух новинок. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).

https://ria.ru/20230602/avtovaz-1875819889.html

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россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, авто, санкт-петербург, россия, тольятти, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), автоваз, renault s.a, lada vesta, renault clio