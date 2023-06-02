https://ria.ru/20230602/avtovaz-1875819889.html

В России выросли продажи "АвтоВАЗа"

В России выросли продажи "АвтоВАЗа" - РИА Новости, 02.06.2023

В России выросли продажи "АвтоВАЗа"

Продажи "АвтоВАЗа" в России в мае составили 23,9 тысячи автомобилей Lada, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов в кулуарах "ЦИПР-2023". РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T16:10

2023-06-02T16:10

2023-06-02T17:02

экономика

авто

россия

тольятти

ижевск

максим соколов

автоваз

renault s.a

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Продажи "АвтоВАЗа" в России в мае составили 23,9 тысячи автомобилей Lada, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов в кулуарах "ЦИПР-2023". Это в четыре раза выше показателей мая прошлого года, но на 15% ниже результатов апреля текущего года, следует из открытых официальных данных. "23 904 автомобиля продано за весь май", - сообщил Соколов, уточнив, что результат оказался даже чуть выше намеченного плана. Топ-менеджер также рассказал о производственных результатах месяца: так, в мае автопроизводителем было выпущено 21,5 тысячи машин с учетом коллективного отпуска между майскими праздниками и в конце мая. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).

https://ria.ru/20230531/vesta-1875353001.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, авто, россия, тольятти, ижевск, максим соколов, автоваз, renault s.a, renault clio, lada vesta