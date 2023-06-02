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В России выросли продажи "АвтоВАЗа" - РИА Новости, 02.06.2023
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16:10 02.06.2023 (обновлено: 17:02 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/avtovaz-1875819889.html
В России выросли продажи "АвтоВАЗа"
В России выросли продажи "АвтоВАЗа" - РИА Новости, 02.06.2023
В России выросли продажи "АвтоВАЗа"
Продажи "АвтоВАЗа" в России в мае составили 23,9 тысячи автомобилей Lada, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов в кулуарах "ЦИПР-2023". РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T16:10
2023-06-02T17:02
экономика
авто
россия
тольятти
ижевск
максим соколов
автоваз
renault s.a
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Продажи "АвтоВАЗа" в России в мае составили 23,9 тысячи автомобилей Lada, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов в кулуарах "ЦИПР-2023". Это в четыре раза выше показателей мая прошлого года, но на 15% ниже результатов апреля текущего года, следует из открытых официальных данных. "23 904 автомобиля продано за весь май", - сообщил Соколов, уточнив, что результат оказался даже чуть выше намеченного плана. Топ-менеджер также рассказал о производственных результатах месяца: так, в мае автопроизводителем было выпущено 21,5 тысячи машин с учетом коллективного отпуска между майскими праздниками и в конце мая. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
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экономика, авто, россия, тольятти, ижевск, максим соколов, автоваз, renault s.a, renault clio, lada vesta
Экономика, Авто, Россия, Тольятти, Ижевск, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Renault S.A, Renault Clio, Lada Vesta
В России выросли продажи "АвтоВАЗа"

В России в мае почти в четыре выросли продажи "АвтоВАЗа" — до 23,9 тысячи машин

© РИА Новости / Анар Мовсумов | Перейти в медиабанкСборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Анар Мовсумов
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Сборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Продажи "АвтоВАЗа" в России в мае составили 23,9 тысячи автомобилей Lada, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов в кулуарах "ЦИПР-2023".
Это в четыре раза выше показателей мая прошлого года, но на 15% ниже результатов апреля текущего года, следует из открытых официальных данных.
«
"23 904 автомобиля продано за весь май", - сообщил Соколов, уточнив, что результат оказался даже чуть выше намеченного плана.
Топ-менеджер также рассказал о производственных результатах месяца: так, в мае автопроизводителем было выпущено 21,5 тысячи машин с учетом коллективного отпуска между майскими праздниками и в конце мая.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
Обновленная Lada Vesta - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
"АвтоВАЗ" начал отгрузки Lada Vesta NG в дилерские центры
31 мая, 16:02
 
ЭкономикаАвтоРоссияТольяттиИжевскМаксим СоколовАвтоВАЗRenault S.ARenault ClioLada Vesta
 
 
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