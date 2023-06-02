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В центре Омска образовалась огромная яма в асфальте - РИА Новости, 02.06.2023
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11:32 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/asfalt-1875721175.html
В центре Омска образовалась огромная яма в асфальте
В центре Омска образовалась огромная яма в асфальте - РИА Новости, 02.06.2023
В центре Омска образовалась огромная яма в асфальте
Омская прокуратура организовала проверку из-за возникновения огромного провала в асфальте в центре города, рассказали в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T11:32
2023-06-02T11:32
происшествия
омск
россия
дороги
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ОМСК, 2 июн - РИА Новости. Омская прокуратура организовала проверку из-за возникновения огромного провала в асфальте в центре города, рассказали в пресс-службе ведомства. Образование провала произошло 1 июня на улице Красный Путь напротив библиотеки имени Пушкина, рядом со зданием - памятником архитектуры "Жилой дом И. А. Каргенюк". В яму провалился стоящий рядом дорожный знак. Омичи поспешили сфотографировать провал и поделились фотографиями в соцсетях. "Прокуратура Центрального округа Омска организовала проверку по факту разрушения асфальтового покрытия. Предварительно установлено, что 1 июня 2023 года в ночное время в районе дома 12 по улице Красный Путь в Омске из-за повреждения подземной системы отопления произошел провал асфальта", - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры. Яму уже засыпали щебнем, а работы по восстановлению асфальтового покрытия будут продолжены.
https://ria.ru/20230418/yama-1866163597.html
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происшествия, омск, россия, дороги
Происшествия, Омск, Россия, Дороги
В центре Омска образовалась огромная яма в асфальте

В центре Омска на улице Красный Путь образовался огромный провал в асфальте

© Фото : Прокуратура Омской области/TelegramПровал в асфальте в центре Омска
Провал в асфальте в центре Омска - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© Фото : Прокуратура Омской области/Telegram
Провал в асфальте в центре Омска
Читать ria.ru в
ОМСК, 2 июн - РИА Новости. Омская прокуратура организовала проверку из-за возникновения огромного провала в асфальте в центре города, рассказали в пресс-службе ведомства.
Образование провала произошло 1 июня на улице Красный Путь напротив библиотеки имени Пушкина, рядом со зданием - памятником архитектуры "Жилой дом И. А. Каргенюк".
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"Прокуратура Центрального округа Омска организовала проверку по факту разрушения асфальтового покрытия. Предварительно установлено, что 1 июня 2023 года в ночное время в районе дома 12 по улице Красный Путь в Омске из-за повреждения подземной системы отопления произошел провал асфальта", - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.
Яму уже засыпали щебнем, а работы по восстановлению асфальтового покрытия будут продолжены.
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