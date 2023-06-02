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Украинскую певицу, снимавшую работу ПВО, отправили под домашний арест - РИА Новости, 02.06.2023
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12:53 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/arest-1875752796.html
Украинскую певицу, снимавшую работу ПВО, отправили под домашний арест
Украинскую певицу, снимавшую работу ПВО, отправили под домашний арест - РИА Новости, 02.06.2023
Украинскую певицу, снимавшую работу ПВО, отправили под домашний арест
Украинскую певицу Инну Воронову, которая сняла и опубликовала в соцсетях работу украинской системы ПВО, отправили под круглосуточный домашний арест, сообщило в... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T12:53
2023-06-02T12:53
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Украинскую певицу Инну Воронову, которая сняла и опубликовала в соцсетях работу украинской системы ПВО, отправили под круглосуточный домашний арест, сообщило в пятницу издание "Страна.ua". "Соломенский суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест на два месяца певицу Инну Воронову", - сообщило издание. В среду издание сообщало, что Служба безопасности Украины проводила обыски у Вороновой. По информации "Страны", Воронова опубликовала у себя в Instagram* видео, где было видно, откуда интенсивно работает система ПВО. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк указал чиновникам и блогерам на недопустимость публикации процесса и результатов работы сил ПВО в условиях военного времени. Депутат Верховной рады Максим Бужанский сообщил, что парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрит наказание за подобного рода деятельность. Власти Украины призывали граждан страны не публиковать фотоснимки и видеозаписи, отображающие процесс и результаты работы противовоздушной обороны в интернете, поскольку это способно демаскировать расположение соответствующих систем. ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, украина, киев
В мире, Украина, Киев
Украинскую певицу, снимавшую работу ПВО, отправили под домашний арест

Украинскую певицу Воронову, снимавшую работу ПВО, отправили под домашний арест

© AP Photo / Andrew KravchenkoВид на Киев со смотровой площадки в центре города
Вид на Киев со смотровой площадки в центре города - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид на Киев со смотровой площадки в центре города. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Украинскую певицу Инну Воронову, которая сняла и опубликовала в соцсетях работу украинской системы ПВО, отправили под круглосуточный домашний арест, сообщило в пятницу издание "Страна.ua".
"Соломенский суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест на два месяца певицу Инну Воронову", - сообщило издание.
В среду издание сообщало, что Служба безопасности Украины проводила обыски у Вороновой. По информации "Страны", Воронова опубликовала у себя в Instagram* видео, где было видно, откуда интенсивно работает система ПВО.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк указал чиновникам и блогерам на недопустимость публикации процесса и результатов работы сил ПВО в условиях военного времени. Депутат Верховной рады Максим Бужанский сообщил, что парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрит наказание за подобного рода деятельность.
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ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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