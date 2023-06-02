https://ria.ru/20230602/arest-1875752796.html

Украинскую певицу, снимавшую работу ПВО, отправили под домашний арест

Украинскую певицу, снимавшую работу ПВО, отправили под домашний арест - РИА Новости, 02.06.2023

Украинскую певицу, снимавшую работу ПВО, отправили под домашний арест

Украинскую певицу Инну Воронову, которая сняла и опубликовала в соцсетях работу украинской системы ПВО, отправили под круглосуточный домашний арест, сообщило в... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T12:53

2023-06-02T12:53

2023-06-02T12:53

в мире

украина

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863655167_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_240c45c59ea9e48ba2938f353758d1e6.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Украинскую певицу Инну Воронову, которая сняла и опубликовала в соцсетях работу украинской системы ПВО, отправили под круглосуточный домашний арест, сообщило в пятницу издание "Страна.ua". "Соломенский суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест на два месяца певицу Инну Воронову", - сообщило издание. В среду издание сообщало, что Служба безопасности Украины проводила обыски у Вороновой. По информации "Страны", Воронова опубликовала у себя в Instagram* видео, где было видно, откуда интенсивно работает система ПВО. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк указал чиновникам и блогерам на недопустимость публикации процесса и результатов работы сил ПВО в условиях военного времени. Депутат Верховной рады Максим Бужанский сообщил, что парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрит наказание за подобного рода деятельность. Власти Украины призывали граждан страны не публиковать фотоснимки и видеозаписи, отображающие процесс и результаты работы противовоздушной обороны в интернете, поскольку это способно демаскировать расположение соответствующих систем. ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230602/poligloty-1875746010.html

https://ria.ru/20230602/ukraina-1875704765.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, киев