https://ria.ru/20230602/arest-1875752796.html
Украинскую певицу, снимавшую работу ПВО, отправили под домашний арест
Украинскую певицу, снимавшую работу ПВО, отправили под домашний арест - РИА Новости, 02.06.2023
Украинскую певицу, снимавшую работу ПВО, отправили под домашний арест
Украинскую певицу Инну Воронову, которая сняла и опубликовала в соцсетях работу украинской системы ПВО, отправили под круглосуточный домашний арест, сообщило в... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T12:53
2023-06-02T12:53
2023-06-02T12:53
в мире
украина
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863655167_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_240c45c59ea9e48ba2938f353758d1e6.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Украинскую певицу Инну Воронову, которая сняла и опубликовала в соцсетях работу украинской системы ПВО, отправили под круглосуточный домашний арест, сообщило в пятницу издание "Страна.ua". "Соломенский суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест на два месяца певицу Инну Воронову", - сообщило издание. В среду издание сообщало, что Служба безопасности Украины проводила обыски у Вороновой. По информации "Страны", Воронова опубликовала у себя в Instagram* видео, где было видно, откуда интенсивно работает система ПВО. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк указал чиновникам и блогерам на недопустимость публикации процесса и результатов работы сил ПВО в условиях военного времени. Депутат Верховной рады Максим Бужанский сообщил, что парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрит наказание за подобного рода деятельность. Власти Украины призывали граждан страны не публиковать фотоснимки и видеозаписи, отображающие процесс и результаты работы противовоздушной обороны в интернете, поскольку это способно демаскировать расположение соответствующих систем. ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230602/poligloty-1875746010.html
https://ria.ru/20230602/ukraina-1875704765.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863655167_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4c9ec965298b9829ace65905de06d53d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев
Украинскую певицу, снимавшую работу ПВО, отправили под домашний арест
Украинскую певицу Воронову, снимавшую работу ПВО, отправили под домашний арест