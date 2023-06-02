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Африканское фиаско. Почему США проиграли России и Китаю

Африканское фиаско. Почему США проиграли России и Китаю - РИА Новости, 02.06.2023

Африканское фиаско. Почему США проиграли России и Китаю

Владимир Путин принял в Москве президента Эритреи Исайяса Афеворки, глава МИД Сергей Лавров продолжает турне по Черному континенту. О российско-африканском... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T08:00

2023-06-02T08:00

2023-06-02T08:04

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Владимир Путин принял в Москве президента Эритреи Исайяса Афеворки, глава МИД Сергей Лавров продолжает турне по Черному континенту. О российско-африканском сближении и его опасности для Запада — в материале РИА Новости.Союзник по ООНХотя Афеворки у власти уже 30 лет, с момента обретения государственной независимости это его первый официальный визит в Россию. Впрочем, контакты между Москвой и Асмэрой на разных уровнях все эти годы были регулярными."За время вашего руководства отношения между нашими странами развиваются и укрепляются", — обратился Путин к высокому гостю перед переговорами в Кремле.Сейчас надо "прежде всего уделить внимание развитию торгово-экономических связей", продолжил он. "У нас есть неплохие перспективы по очень многим направлениям", — подчеркнул президент, особо отметив сотрудничество "на площадке Организации Объединенных Наций".В ООН Эритрея твердо выступает против антироссийских резолюций.Путин напомнил о связях в гуманитарной сфере: в России учатся десятки эритрейских студентов. И пригласил Афеворки на второй саммит Россия — Африка, который состоится 26-29 июля в Санкт-Петербурге. Первый с успехом прошел в Сочи четыре года назад.На пути к новому мироустройствуЭритрейский лидер, в свою очередь, выразил уверенность, что московские переговоры повысят уровень сотрудничества Москвы и Асмэры. И это особенно важно на фоне трансформации политического и экономического мироустройства.Афеворки раскритиковал попытки Запада объявить себя ведущей глобальной силой. "Бездумная идеология и несдержанные действия по доминированию, которые предпринимались последние 30 лет для создания однополярного мирового порядка, привели к многочисленным кризисам и огромным разрушениям, что является серьезнейшим барьером в прогрессе человечества", — отметил он.По его мнению, провозглашенное западными странами сдерживание "ничем не отличается от объявления войны". Россия же в этих условиях — основной игрок и соперник Запада."Необходимо углублять понимание, нужно выработать всеобъемлющую стратегию и конкретные планы во всех областях, создать динамичные механизмы, выступать за выделение необходимых ресурсов, которые нужны для перехода к новому цивилизованному международному порядку, основанному на взаимоуважении, сотрудничестве, взаимодополняемости и процветании", — подчеркнул Афеворки.После переговоров стороны подписали несколько соглашений.Ответственное партнерствоМинистр иностранных дел Сергей Лавров в конце мая отправился в очередное африканское турне — уже третье в этом году и четвертое с 2022-го.У России и Черного континента много общих интересов. Для африканцев, например, крайне важна зерновая сделка, заключенная и затем продленная с согласия Москвы. Российская сторона выступила и наиболее ответственным участником соглашения. Так, Путин неоднократно указывал, что именно беднейшие страны должны быть главными бенефициарами договора, в то время как Запад препятствует этому.Хотя не все африканские государства подобно Эритрее или Мали осуждают антироссийские резолюции, они и не поддерживают их, демонстративно дистанцируясь от США и ЕС. Это раздражает американцев и европейцев.Перехватить повесткуВ прошлом году, когда Лавров посещал Африку, параллельно с ним туда — но в другие страны — направился президент Франции Эммануэль Макрон. Встречали его холодно. Еще свежи воспоминания о колониальных временах и агрессивных провокациях Запада в новом веке. В частности, о так называемой "арабской весне", охватившей, помимо Ближнего Востока, и север Черного континента.Перехватить региональную повестку пытался и Джо Байден: в декабре 2022-го он провел в США саммит с государствами Африки. Предыдущий был еще при Бараке Обаме — в 2014-м.В отличие от обамовских времен, многомиллиардных соглашений не последовало. Байден ограничился обещаниями предоставить Черному континенту больше полномочий в ООН в G20. Эти инициативы так и повисли в воздухе.Из Франции прозвучали призывы сдержать Россию в Африке. Но три турне Лаврова после этого (при отсутствии видимой западной активности) доказывают: Москва укрепляет позиции на Черном континенте.Китайский факторКолониальное прошлое играет против Запада, советское — работает на Россию. Некоторые африканские политики учились в СССР, есть личные, доверительные связи. Большой опыт экономического сотрудничества. Москва может предоставить партнерам научную и техническую базу, в частности, для разработки месторождений полезных ископаемых.Важно для Черного континента и продолжающееся сближение России с Китаем. Пекин также там очень активен. В отличие от Запада, КНР предлагает не просто использование местных ресурсов, а создание полноценных производственных цепочек. То есть новые рабочие места, форсированное развитие инфраструктуры, долгосрочные инвестиции.Отход Черного континента от Запада, очевидно, продолжится. США и ЕС, занятые сдерживанием Китая и России, оставляют для африканцев роль безмолвных лояльных наблюдателей. С этим они, как выяснилось, мириться не согласны.

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