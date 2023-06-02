https://ria.ru/20230602/aes-1875680726.html

В "Росатоме" рассчитывают с 2032 года серийно создавать мини-АЭС

В "Росатоме" рассчитывают с 2032 года серийно создавать мини-АЭС - РИА Новости, 02.06.2023

В "Росатоме" рассчитывают с 2032 года серийно создавать мини-АЭС

Специалисты российской атомной отрасли рассчитывают с 2032 года начать серийное создание мини-АЭС мощностью по 10 МВт на базе реакторных установок "Шельф-М",... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T04:08

2023-06-02T04:08

2023-06-02T05:10

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

оао "никиэт"

технологии

наука

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Специалисты российской атомной отрасли рассчитывают с 2032 года начать серийное создание мини-АЭС мощностью по 10 МВт на базе реакторных установок "Шельф-М", сообщил главный конструктор реакторных установок атомных станций малой мощности (АСММ) "Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники имени Доллежаля (НИКИЭТ) Денис Куликов изданию "Страна Росатом". Головной атомный энергоблок с реактором "Шельф-М" построят в Якутии в районе золоторудного месторождения Совиное (лицензией на разработку владеет Эльконский ГМК — "дочка" горнорудного дивизиона "Росатома"). Ввод энергоблока в эксплуатацию намечен на 2030 год. "В следующем году мы завершаем разработку технического проекта реакторной установки и основного оборудования энергоблока. До 2026 года должны пройти ресурсные испытания основных узлов и элементов конструкции, а к 2027-му планируется начать поставку оборудования на площадку. Работы там должны стартовать заранее, возможно, уже в следующем году", — отметил Куликов.Физический пуск и ввод в промышленную эксплуатацию головной АСММ на базе "Шельфа-М" планируется на 2030 год, уточнил он."По результатам опытной эксплуатации головной станции мы рассчитываем приступить к созданию второго и последующих энергоблоков уже с 2032 года", — добавил Куликов. Основная задача атомной станции малой мощности на базе реакторной установки "Шельф-М" — локальное автономное обеспечение потребителя тепловой и электрической энергией. Тепловая мощность — 35 МВт, электрическая — 10 МВт. При этом ее легко масштабировать путем размещения дополнительных энергокапсул с реакторными установками. Длина "Шельфа-М" — 11 метров, диаметр — восемь метров, вес полностью подготовленного модуля вместе с реакторной установкой — 370 тонн. Срок службы — 60 лет. Модуль можно перевозить с площадки на площадку — например, на барже. НИКИЭТ — разработчик проекта "Шельф-М".

https://ria.ru/20230523/reaktory-1873677938.html

https://ria.ru/20230429/rosatom-1868643714.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

государственная корпорация по атомной энергии "росатом", оао "никиэт", технологии, наука