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Первая партия танков Abrams прибудет в Польшу в июне
Первая партия танков Abrams прибудет в Польшу в июне - РИА Новости, 02.06.2023
Первая партия танков Abrams прибудет в Польшу в июне
Первая партия танков Abrams прибудет в Польшу в текущем месяце, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T18:23
2023-06-02T18:23
2023-06-02T18:23
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ВАРШАВА, 2 июн – РИА Новости. Первая партия танков Abrams прибудет в Польшу в текущем месяце, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. "Начинается транспортировка первой партии танков Abrams. Вскоре в Польшу отправятся 14 танков M1A1 Abrams и 3 машины технического обеспечения M88A2 Hercules. В конце этого месяца они прибудут в нашу страну", - написал Блащак в Twitter. Польша ранее подписала контракт на поставку из США 250 танков Abrams новейшей версии M1A2 SEPv3, а потом дополнительно докупила еще 116 бывших в употреблении машин версии M1A1.
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польша, сша, мариуш блащак, в мире
Польша, США, Мариуш Блащак, В мире
Первая партия танков Abrams прибудет в Польшу в июне
Глава Минобороны Блащак сообщил, что первая партия танков Abrams прибудет в Польшу в июне