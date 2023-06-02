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Первая партия танков Abrams прибудет в Польшу в июне - РИА Новости, 02.06.2023
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18:23 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/abrams-1875855113.html
Первая партия танков Abrams прибудет в Польшу в июне
Первая партия танков Abrams прибудет в Польшу в июне - РИА Новости, 02.06.2023
Первая партия танков Abrams прибудет в Польшу в июне
Первая партия танков Abrams прибудет в Польшу в текущем месяце, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T18:23
2023-06-02T18:23
польша
сша
мариуш блащак
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ВАРШАВА, 2 июн – РИА Новости. Первая партия танков Abrams прибудет в Польшу в текущем месяце, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. "Начинается транспортировка первой партии танков Abrams. Вскоре в Польшу отправятся 14 танков M1A1 Abrams и 3 машины технического обеспечения M88A2 Hercules. В конце этого месяца они прибудут в нашу страну", - написал Блащак в Twitter. Польша ранее подписала контракт на поставку из США 250 танков Abrams новейшей версии M1A2 SEPv3, а потом дополнительно докупила еще 116 бывших в употреблении машин версии M1A1.
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польша, сша, мариуш блащак, в мире
Польша, США, Мариуш Блащак, В мире
Первая партия танков Abrams прибудет в Польшу в июне

Глава Минобороны Блащак сообщил, что первая партия танков Abrams прибудет в Польшу в июне

© Фото : U.S. Army / Sgt. Jeremiah WoodsАмериканский танк M1 Abrams
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© Фото : U.S. Army / Sgt. Jeremiah Woods
Американский танк M1 Abrams. Архивное фото
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ВАРШАВА, 2 июн – РИА Новости. Первая партия танков Abrams прибудет в Польшу в текущем месяце, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.
"Начинается транспортировка первой партии танков Abrams. Вскоре в Польшу отправятся 14 танков M1A1 Abrams и 3 машины технического обеспечения M88A2 Hercules. В конце этого месяца они прибудут в нашу страну", - написал Блащак в Twitter.
Польша ранее подписала контракт на поставку из США 250 танков Abrams новейшей версии M1A2 SEPv3, а потом дополнительно докупила еще 116 бывших в употреблении машин версии M1A1.
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