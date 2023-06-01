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Умер актер из "Пиратов Карибского моря" - РИА Новости, 01.06.2023
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Культура
 
12:35 01.06.2023
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Умер актер из "Пиратов Карибского моря"
Умер актер из "Пиратов Карибского моря" - РИА Новости, 01.06.2023
Умер актер из "Пиратов Карибского моря"
В 77 лет умер Серхио Кальдерон, пишет The Hollywood Reporter. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T12:35
2023-06-01T12:35
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В 77 лет умер Серхио Кальдерон, пишет The Hollywood Reporter. Причина смерти — естественная. Кальдерон родился 21 июля 1945 года в Мексике. В его фильмографии значатся проекты "Знакомство с Факерами 2", "Последний рейд", "Люди в черном" и другие. Широкий зритель его знает и по фильму "Пираты Карибского моря: На краю света", где он сыграл капитана Вильянуэву. У него остались жена, двое детей и внуки.
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новости культуры, знаменитости
Культура, Новости культуры, Знаменитости
Умер актер из "Пиратов Карибского моря"

Актер из "Пиратов Карибского моря" Серхио Кальдерон умер в 77 лет

© Фото : Sergio CalderonСерхио Кальдерон
Серхио Кальдерон - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© Фото : Sergio Calderon
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В 77 лет умер Серхио Кальдерон, пишет The Hollywood Reporter.
Причина смерти — естественная.
Кальдерон родился 21 июля 1945 года в Мексике. В его фильмографии значатся проекты "Знакомство с Факерами 2", "Последний рейд", "Люди в черном" и другие. Широкий зритель его знает и по фильму "Пираты Карибского моря: На краю света", где он сыграл капитана Вильянуэву.
У него остались жена, двое детей и внуки.
 
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