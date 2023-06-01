https://ria.ru/20230601/zhukov-1875485498.html

Сергей Жуков начал работу над музыкальным шоу "Чебурашка"

Сергей Жуков начал работу над музыкальным шоу "Чебурашка" - РИА Новости, 01.06.2023

Сергей Жуков начал работу над музыкальным шоу "Чебурашка"

Лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков сообщил РИА Новости, что начал работу над созданием музыкально-циркового шоу "Чебурашка" в качестве музыкального... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T11:36

2023-06-01T11:36

2023-06-01T11:36

шоубиз

сергей жуков

чебурашка

эдуард успенский

россия

знаменитости

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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков сообщил РИА Новости, что начал работу над созданием музыкально-циркового шоу "Чебурашка" в качестве музыкального продюсера и композитора."Я думаю, надо всем прийти и посмотреть для того, чтобы понять, что это такое будет. Я же со своей стороны могу сказать только то, что огромное количество профессионалов объединилось, чтобы сделать что-то необычное – то, чего у нас не делают обычно в России", – поделился музыкант.Он отметил, что работа над детским мюзиклом стала для него большим и интересным опытом. "Очень хочется, чтобы все у нас получилось, потому что творческий процесс в самом разгаре. Скажу только, что это большой и крутой опыт написания детского мюзикла для меня. Я очень надеюсь, что мои способности писать хиты пригодятся и в детской сфере", – уточнил Жуков.По словам артиста, ему важно сохранить в произведении гармонию, нежность и чувства. "Как это получится, мы, дай Бог, узнаем в конце июля. Мы стараемся, чтобы все получилось", – заключил исполнитель.Любимый персонаж нескольких поколений Чебурашка, созданный писателем Эдуардом Успенским, пережил в этом году вторую волну популярности. Первого января на экраны вышла семейная комедия режиссера Дмитрия Дьяченко "Чебурашка". За две недели кинолента стала самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката. Сборы семейного приключения в России и других странах СНГ превысили 6,8 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20221226/zhukov-1841482343.html

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

сергей жуков, чебурашка, эдуард успенский, россия, знаменитости