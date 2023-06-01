https://ria.ru/20230601/zhiraf-1875449999.html

Старейший жираф Самсон вышел в уличный вольер Московского зоопарка

Старейший жираф Самсон вышел в уличный вольер Московского зоопарка - РИА Новости, 01.06.2023

Старейший жираф Самсон вышел в уличный вольер Московского зоопарка

Старейший жираф Самсон вышел в уличный вольер Московского зоопарка, посетители снова могут его увидеть и сфотографироваться, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T07:01

2023-06-01T07:01

2023-06-01T07:03

хорошие новости

общество

московский зоопарк

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Старейший жираф Самсон вышел в уличный вольер Московского зоопарка, посетители снова могут его увидеть и сфотографироваться, сообщили РИА Новости в пресс-службе зоопарка. "Рады сообщить, что наш старейший жираф Самсон начал выходить в уличный вольер. Вы снова можете повидаться с ним, помахать ему рукой, возможно, даже сфотографироваться на его фоне", — рассказали агентству. Там добавили, что Самсону уже 30 лет, что по человеческим меркам около 100 лет, поэтому животное сейчас в основном не ходит, а сидит. Кроме того, у жирафа возрастные проблемы с кишечно-желудочным трактом и зубами, поэтому он сидит на строгой лечебной диете и подкармливать его категорически нельзя, это может нанести серьезный вред животному.

https://ria.ru/20230530/medveditsa-1875192475.html

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общество, московский зоопарк