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Старейший жираф Самсон вышел в уличный вольер Московского зоопарка - РИА Новости, 01.06.2023
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07:01 01.06.2023 (обновлено: 07:03 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/zhiraf-1875449999.html
Старейший жираф Самсон вышел в уличный вольер Московского зоопарка
Старейший жираф Самсон вышел в уличный вольер Московского зоопарка - РИА Новости, 01.06.2023
Старейший жираф Самсон вышел в уличный вольер Московского зоопарка
Старейший жираф Самсон вышел в уличный вольер Московского зоопарка, посетители снова могут его увидеть и сфотографироваться, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T07:01
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хорошие новости
общество
московский зоопарк
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Старейший жираф Самсон вышел в уличный вольер Московского зоопарка, посетители снова могут его увидеть и сфотографироваться, сообщили РИА Новости в пресс-службе зоопарка. "Рады сообщить, что наш старейший жираф Самсон начал выходить в уличный вольер. Вы снова можете повидаться с ним, помахать ему рукой, возможно, даже сфотографироваться на его фоне", — рассказали агентству. Там добавили, что Самсону уже 30 лет, что по человеческим меркам около 100 лет, поэтому животное сейчас в основном не ходит, а сидит. Кроме того, у жирафа возрастные проблемы с кишечно-желудочным трактом и зубами, поэтому он сидит на строгой лечебной диете и подкармливать его категорически нельзя, это может нанести серьезный вред животному.
https://ria.ru/20230530/medveditsa-1875192475.html
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общество, московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Московский зоопарк
Старейший жираф Самсон вышел в уличный вольер Московского зоопарка

Московский зоопарк: старейший жираф Самсон вышел в уличный вольер

© РИА Новости / Ксения СидороваЖираф Самсон из Московского зоопарка
Жираф Самсон из Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Ксения Сидорова
Жираф Самсон из Московского зоопарка. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Старейший жираф Самсон вышел в уличный вольер Московского зоопарка, посетители снова могут его увидеть и сфотографироваться, сообщили РИА Новости в пресс-службе зоопарка.
"Рады сообщить, что наш старейший жираф Самсон начал выходить в уличный вольер. Вы снова можете повидаться с ним, помахать ему рукой, возможно, даже сфотографироваться на его фоне", — рассказали агентству.
Там добавили, что Самсону уже 30 лет, что по человеческим меркам около 100 лет, поэтому животное сейчас в основном не ходит, а сидит. Кроме того, у жирафа возрастные проблемы с кишечно-желудочным трактом и зубами, поэтому он сидит на строгой лечебной диете и подкармливать его категорически нельзя, это может нанести серьезный вред животному.
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