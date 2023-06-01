https://ria.ru/20230601/zhile-1875504273.html

Дома переселенцев из аварийного жилья в селе Приамурья строят с опережением

Дома переселенцев из аварийного жилья в селе Приамурья строят с опережением - РИА Новости, 01.06.2023

Дома переселенцев из аварийного жилья в селе Приамурья строят с опережением

Дома для переселенцев из аварийного жилья в селе Екатеринославка в Приамурье строят с опережением графика, новые квартиры получат 110 семей, сообщает... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T12:37

2023-06-01T12:37

2023-06-01T12:37

амурская область

амурская область

октябрьский район

василий орлов (губернатор)

россия

жилье

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июн – РИА Новости. Дома для переселенцев из аварийного жилья в селе Екатеринославка в Приамурье строят с опережением графика, новые квартиры получат 110 семей, сообщает правительство региона. "Весной следующего года новые квартиры получат 110 семей Октябрьского района. Два дома в Екатеринославке мы возводим по программе переселения из аварийного жилья. Активно в районе при господдержке жилье строят и сельхозпредприятия для своих сотрудников. По программе "Комплексное развитие сельских территорий" в Борисоглебке уже построено 10 коттеджей, дома предприятие будет возводить и дальше. Таким хозяйствам мы выделяем по 20 тысяч рублей за каждый квадратный метр жилья, строим необходимую инфраструктуру", - сказал губернатор области Василий Орлов. Сейчас в Екатеринославке строятся два пятиэтажных дома. 82 квартиры в нем получат переселенцы из аварийного жилья, 28 – граждане из числа детей-сирот. Строительство началось в октябре 2022 года. Специалисты сейчас завершают кладку пятого этажа первого дома, возводят стены первого этажа второго дома. Работы идут с опережением графика. Общая площадь домов составляет более трех тысяч квадратных метров, на строительство направлено более 351 миллиона рублей. Как отметил губернатор, всего в планах на 2023 год в области переселить 840 амурчан. Помимо Екатеринославки, в области стоится еще 17 многоквартирных домов.

https://ria.ru/20230531/voda-1875301034.html

https://ria.ru/20230530/priamure-1874970844.html

амурская область

октябрьский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

амурская область, октябрьский район, василий орлов (губернатор), россия, жилье