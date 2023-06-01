https://ria.ru/20230601/zemletryasenie-1875443566.html
На Сахалине произошли два землетрясения
На Сахалине произошли два землетрясения - РИА Новости, 01.06.2023
На Сахалине произошли два землетрясения
Второе землетрясение зарегистрировали на Сахалине утром в четверг, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T03:44
2023-06-01T03:44
2023-06-01T03:53
происшествия
сахалин
россия
елена семенова
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
российская академия наук
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 июн – РИА Новости. Второе землетрясение зарегистрировали на Сахалине утром в четверг, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН. "Землетрясение магнитудой 3,3 произошло 1 июня в 10.16 (02.16 мск). Эпицентр находился в 18 километрах юго-западнее села Онор в Смирныховском районе. Очаг подземных толчков располагался на глубине 7 километров", – уточнила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. После первого землетрясения магнитудой 3,5 региональный главк МЧС России информировал, что жертв и разрушений нет, оперативные службы Смирныховского района проводят обследование жилого фонда, образовательных объектов и объектов ЖКХ.
https://ria.ru/20230601/zemletryasenie-1875434866.html
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происшествия, сахалин, россия, елена семенова, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук
Происшествия, Сахалин, Россия, Елена Семенова, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Российская академия наук
На Сахалине произошли два землетрясения
Сахалинский филиал РАН: на острове произошло второе землетрясение магнитудой 3,3