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"Кому вы верите?" В Киеве забили тревогу из-за приближающейся катастрофы
"Кому вы верите?" В Киеве забили тревогу из-за приближающейся катастрофы - РИА Новости, 01.06.2023
"Кому вы верите?" В Киеве забили тревогу из-за приближающейся катастрофы
Действия президента Владимира Зеленского направлены на узурпацию власти в стране, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T17:52
2023-06-01T17:52
2023-06-01T18:30
специальная военная операция на украине
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владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Действия президента Владимира Зеленского направлены на узурпацию власти в стране, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале."Кому вы верите? Зеленскому? Возьмите просто и напишите все, что он обещал. Что он из этого исполнил? <…> Диктатура на Украине реально усиливается, и вся власть сосредотачивается в руках одного человека, который три года назад был комиком", — пояснил он.По словам эксперта, украинцы должны объективно смотреть на происходящие и не верить словам политиков о приближающемся контрнаступлении. Для этого у ВСУ нет необходимого технического оснащения, отметил Соскин.При этом Украине не следует рассчитывать, что Россия остановит наступательные действия. Вопреки ожиданиям киевского режима, у противника есть большие запасы вооружений, которые он успешно продолжает наращивать, подытожил экс-советник.
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"Кому вы верите?" В Киеве забили тревогу из-за приближающейся катастрофы
Экс-советник Кучмы Соскин заявил об установлении диктатуры Зеленского на Украине