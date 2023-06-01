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"Кому вы верите?" В Киеве забили тревогу из-за приближающейся катастрофы - РИА Новости, 01.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:52 01.06.2023 (обновлено: 18:30 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/zelenskiy-1875620079.html
"Кому вы верите?" В Киеве забили тревогу из-за приближающейся катастрофы
"Кому вы верите?" В Киеве забили тревогу из-за приближающейся катастрофы - РИА Новости, 01.06.2023
"Кому вы верите?" В Киеве забили тревогу из-за приближающейся катастрофы
Действия президента Владимира Зеленского направлены на узурпацию власти в стране, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T17:52
2023-06-01T18:30
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
олег соскин
москва
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Действия президента Владимира Зеленского направлены на узурпацию власти в стране, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале."Кому вы верите? Зеленскому? Возьмите просто и напишите все, что он обещал. Что он из этого исполнил? &lt;…&gt; Диктатура на Украине реально усиливается, и вся власть сосредотачивается в руках одного человека, который три года назад был комиком", — пояснил он.По словам эксперта, украинцы должны объективно смотреть на происходящие и не верить словам политиков о приближающемся контрнаступлении. Для этого у ВСУ нет необходимого технического оснащения, отметил Соскин.При этом Украине не следует рассчитывать, что Россия остановит наступательные действия. Вопреки ожиданиям киевского режима, у противника есть большие запасы вооружений, которые он успешно продолжает наращивать, подытожил экс-советник.
https://ria.ru/20230601/podarok-1875572417.html
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в мире, киев, украина, олег соскин, москва, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Олег Соскин, Москва, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Россия
"Кому вы верите?" В Киеве забили тревогу из-за приближающейся катастрофы

Экс-советник Кучмы Соскин заявил об установлении диктатуры Зеленского на Украине

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Действия президента Владимира Зеленского направлены на узурпацию власти в стране, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале.
«
"Кому вы верите? Зеленскому? Возьмите просто и напишите все, что он обещал. Что он из этого исполнил? <…> Диктатура на Украине реально усиливается, и вся власть сосредотачивается в руках одного человека, который три года назад был комиком", — пояснил он.
По словам эксперта, украинцы должны объективно смотреть на происходящие и не верить словам политиков о приближающемся контрнаступлении. Для этого у ВСУ нет необходимого технического оснащения, отметил Соскин.
При этом Украине не следует рассчитывать, что Россия остановит наступательные действия. Вопреки ожиданиям киевского режима, у противника есть большие запасы вооружений, которые он успешно продолжает наращивать, подытожил экс-советник.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаОлег СоскинМоскваВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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