https://ria.ru/20230601/zelenskiy-1875620079.html

"Кому вы верите?" В Киеве забили тревогу из-за приближающейся катастрофы

"Кому вы верите?" В Киеве забили тревогу из-за приближающейся катастрофы - РИА Новости, 01.06.2023

"Кому вы верите?" В Киеве забили тревогу из-за приближающейся катастрофы

Действия президента Владимира Зеленского направлены на узурпацию власти в стране, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T17:52

2023-06-01T17:52

2023-06-01T18:30

специальная военная операция на украине

в мире

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Действия президента Владимира Зеленского направлены на узурпацию власти в стране, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале."Кому вы верите? Зеленскому? Возьмите просто и напишите все, что он обещал. Что он из этого исполнил? <…> Диктатура на Украине реально усиливается, и вся власть сосредотачивается в руках одного человека, который три года назад был комиком", — пояснил он.По словам эксперта, украинцы должны объективно смотреть на происходящие и не верить словам политиков о приближающемся контрнаступлении. Для этого у ВСУ нет необходимого технического оснащения, отметил Соскин.При этом Украине не следует рассчитывать, что Россия остановит наступательные действия. Вопреки ожиданиям киевского режима, у противника есть большие запасы вооружений, которые он успешно продолжает наращивать, подытожил экс-советник.

https://ria.ru/20230601/podarok-1875572417.html

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