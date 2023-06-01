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Зеленский неожиданно высказался о будущем Украины - РИА Новости, 01.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:43 01.06.2023 (обновлено: 15:10 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/zelenskiy-1875545880.html
Зеленский неожиданно высказался о будущем Украины
Зеленский неожиданно высказался о будущем Украины - РИА Новости, 01.06.2023
Зеленский неожиданно высказался о будущем Украины
Надежды Украины на вступление в НАТО становятся все более и более отдаленными, приводит издание Agora заявление Владимира Зеленского на саммите Европейского... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T14:43
2023-06-01T15:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
молдавия
сша
нато
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Надежды Украины на вступление в НАТО становятся все более и более отдаленными, приводит издание Agora заявление Владимира Зеленского на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии.&quot;Наши надежды становятся все более и более отдаленными, и мне жаль, что приходится выражать это разочарование здесь — как от имени солдат, &lt;…&gt; так и от имени нашего народа&quot;, — сказал он.Украина надеется получить четкое приглашение в НАТО на июльском саммите в Вильнюсе, отметил Зеленский."Этот год предназначен для принятия решений. Хочу подчеркнуть, что летом в Вильнюсе необходимо четкое приглашение для Украины вступить в альянс, а также гарантии безопасности на пути к членству", — подытожил глава киевского режима.В начале мая Зеленский призывал НАТО дать четкий сигнал о вступлении его страны в военный блок после завершения конфликта.
https://ria.ru/20230530/nato-1875168766.html
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в мире, украина, владимир зеленский, молдавия, сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Молдавия, США, НАТО
Зеленский неожиданно высказался о будущем Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об угасании надежд на вступление страны в НАТО

© AP Photo / Louise DelmotteПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / Louise Delmotte
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Надежды Украины на вступление в НАТО становятся все более и более отдаленными, приводит издание Agora заявление Владимира Зеленского на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии.
«

"Наши надежды становятся все более и более отдаленными, и мне жаль, что приходится выражать это разочарование здесь — как от имени солдат, <…> так и от имени нашего народа", — сказал он.

Украина надеется получить четкое приглашение в НАТО на июльском саммите в Вильнюсе, отметил Зеленский.
"Этот год предназначен для принятия решений. Хочу подчеркнуть, что летом в Вильнюсе необходимо четкое приглашение для Украины вступить в альянс, а также гарантии безопасности на пути к членству", — подытожил глава киевского режима.
В начале мая Зеленский призывал НАТО дать четкий сигнал о вступлении его страны в военный блок после завершения конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийМолдавияСШАНАТО
 
 
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