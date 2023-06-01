https://ria.ru/20230601/zelenskiy-1875545880.html

Зеленский неожиданно высказался о будущем Украины

Зеленский неожиданно высказался о будущем Украины - РИА Новости, 01.06.2023

Зеленский неожиданно высказался о будущем Украины

Надежды Украины на вступление в НАТО становятся все более и более отдаленными, приводит издание Agora заявление Владимира Зеленского на саммите Европейского... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T14:43

2023-06-01T14:43

2023-06-01T15:10

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

молдавия

сша

нато

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Надежды Украины на вступление в НАТО становятся все более и более отдаленными, приводит издание Agora заявление Владимира Зеленского на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии."Наши надежды становятся все более и более отдаленными, и мне жаль, что приходится выражать это разочарование здесь — как от имени солдат, <…> так и от имени нашего народа", — сказал он.Украина надеется получить четкое приглашение в НАТО на июльском саммите в Вильнюсе, отметил Зеленский."Этот год предназначен для принятия решений. Хочу подчеркнуть, что летом в Вильнюсе необходимо четкое приглашение для Украины вступить в альянс, а также гарантии безопасности на пути к членству", — подытожил глава киевского режима.В начале мая Зеленский призывал НАТО дать четкий сигнал о вступлении его страны в военный блок после завершения конфликта.

https://ria.ru/20230530/nato-1875168766.html

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в мире, украина, владимир зеленский, молдавия, сша, нато