https://ria.ru/20230601/zakon-1875511273.html

Госдума приняла закон о госрегулировании табачного рынка

Госдума приняла закон о госрегулировании табачного рынка - РИА Новости, 01.06.2023

Госдума приняла закон о госрегулировании табачного рынка

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о введении в РФ госрегулирования производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции по аналогии с... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T12:59

2023-06-01T12:59

2023-06-01T13:01

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о введении в РФ госрегулирования производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции по аналогии с регулированием алкогольного рынка. Документ устанавливает правовые основы производства и оборота в РФ табачных изделий, табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для них и предусматривает специализированный госконтроль в этой сфере. Закон направлен на сокращение объемов нелегального выпуска и оборота такой продукции и сырья для нее. В качестве модели регулирования табачного рынка взята уже налаженная система госрегулирования и контроля алкогольного рынка, сказано в пояснительной записке. Производство, хранение и поставка табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для их выпуска, импорт и экспорт такой продукции и сырья, а также закупка этой продукции для реализации в магазинах беспошлинной торговли отнесены в законе к лицензируемым видам деятельности. Наличие лицензии станет обязательным с 1 марта 2024 года. Для предотвращения незаконного выпуска табачных изделий, табачной и никотинсодержащей продукции и сырья вводится обязательная госрегистрация отдельных видов установленного (смонтированного) основного технологического оборудования для их производства. Виды такого оборудования определит правительство РФ. С 1 марта 2024 года предусматривается обязательная консервация оборудования, которое не используется. Учет объемов производства и оборота такой продукции будет вестись с помощью государственной системы мониторинга маркируемых товаров. С этой же даты начнут действовать нормы, связанные с запретом продажи никотинсодержащей продукции ниже минимальной цены, которую определит кабмин. Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2023 года, за исключением норм, которые начнут действовать позже. В частности, с 1 июля 2025 года на складах и в производственных помещениях производителя соответствующей продукции и сырья запрещается размещать основное технологическое оборудование, не находящееся у него в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении.

https://ria.ru/20230524/aktsizy-1873762610.html

https://ria.ru/20230413/veypy-1865038576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, госдума рф, курение