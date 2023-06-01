Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла закон о госрегулировании табачного рынка - РИА Новости, 01.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:59 01.06.2023 (обновлено: 13:01 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/zakon-1875511273.html
Госдума приняла закон о госрегулировании табачного рынка
Госдума приняла закон о госрегулировании табачного рынка - РИА Новости, 01.06.2023
Госдума приняла закон о госрегулировании табачного рынка
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о введении в РФ госрегулирования производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции по аналогии с... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T12:59
2023-06-01T13:01
экономика
россия
госдума рф
курение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093423_0:23:3051:1739_1920x0_80_0_0_46a8b84ed3e0a7f0f3fc6f83b3834075.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о введении в РФ госрегулирования производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции по аналогии с регулированием алкогольного рынка. Документ устанавливает правовые основы производства и оборота в РФ табачных изделий, табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для них и предусматривает специализированный госконтроль в этой сфере. Закон направлен на сокращение объемов нелегального выпуска и оборота такой продукции и сырья для нее. В качестве модели регулирования табачного рынка взята уже налаженная система госрегулирования и контроля алкогольного рынка, сказано в пояснительной записке. Производство, хранение и поставка табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для их выпуска, импорт и экспорт такой продукции и сырья, а также закупка этой продукции для реализации в магазинах беспошлинной торговли отнесены в законе к лицензируемым видам деятельности. Наличие лицензии станет обязательным с 1 марта 2024 года. Для предотвращения незаконного выпуска табачных изделий, табачной и никотинсодержащей продукции и сырья вводится обязательная госрегистрация отдельных видов установленного (смонтированного) основного технологического оборудования для их производства. Виды такого оборудования определит правительство РФ. С 1 марта 2024 года предусматривается обязательная консервация оборудования, которое не используется. Учет объемов производства и оборота такой продукции будет вестись с помощью государственной системы мониторинга маркируемых товаров. С этой же даты начнут действовать нормы, связанные с запретом продажи никотинсодержащей продукции ниже минимальной цены, которую определит кабмин. Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2023 года, за исключением норм, которые начнут действовать позже. В частности, с 1 июля 2025 года на складах и в производственных помещениях производителя соответствующей продукции и сырья запрещается размещать основное технологическое оборудование, не находящееся у него в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении.
https://ria.ru/20230524/aktsizy-1873762610.html
https://ria.ru/20230413/veypy-1865038576.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093423_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_7d79508b6087e2f5685b195dc18f649e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, госдума рф, курение
Экономика, Россия, Госдума РФ, Курение
Госдума приняла закон о госрегулировании табачного рынка

Госдума приняла закон о госрегулировании табачного рынка по аналогии с алкогольным

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о введении в РФ госрегулирования производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции по аналогии с регулированием алкогольного рынка.
Документ устанавливает правовые основы производства и оборота в РФ табачных изделий, табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для них и предусматривает специализированный госконтроль в этой сфере. Закон направлен на сокращение объемов нелегального выпуска и оборота такой продукции и сырья для нее. В качестве модели регулирования табачного рынка взята уже налаженная система госрегулирования и контроля алкогольного рынка, сказано в пояснительной записке.
Производство пива - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
Россия начнет отказываться от бумажных акцизов на пиво и табак
24 мая, 05:09
Производство, хранение и поставка табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для их выпуска, импорт и экспорт такой продукции и сырья, а также закупка этой продукции для реализации в магазинах беспошлинной торговли отнесены в законе к лицензируемым видам деятельности. Наличие лицензии станет обязательным с 1 марта 2024 года.
Для предотвращения незаконного выпуска табачных изделий, табачной и никотинсодержащей продукции и сырья вводится обязательная госрегистрация отдельных видов установленного (смонтированного) основного технологического оборудования для их производства. Виды такого оборудования определит правительство РФ.
С 1 марта 2024 года предусматривается обязательная консервация оборудования, которое не используется. Учет объемов производства и оборота такой продукции будет вестись с помощью государственной системы мониторинга маркируемых товаров. С этой же даты начнут действовать нормы, связанные с запретом продажи никотинсодержащей продукции ниже минимальной цены, которую определит кабмин.
Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2023 года, за исключением норм, которые начнут действовать позже. В частности, с 1 июля 2025 года на складах и в производственных помещениях производителя соответствующей продукции и сырья запрещается размещать основное технологическое оборудование, не находящееся у него в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении.
Электронная сигарета - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
ГД приняла закон о повышении штрафов за продажу вейпов несовершеннолетним
13 апреля, 13:34
 
ЭкономикаРоссияГосдума РФКурение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала