https://ria.ru/20230601/zakhoronenie-1875621374.html
В Псковской области следователи работают на месте бывшего концлагеря
В Псковской области следователи работают на месте бывшего концлагеря - РИА Новости, 01.06.2023
В Псковской области следователи работают на месте бывшего концлагеря
Следователи и поисковики работают на местах массовой гибели мирных жителей, пленных и партизан в Дновском районе Псковской области, где могут быть обнаружены... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T17:57
2023-06-01T17:57
2023-06-01T17:57
россия
псков
псковская область
следственный комитет россии (ск рф)
великая отечественная война (1941-1945)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн – РИА Новости. Следователи и поисковики работают на местах массовой гибели мирных жителей, пленных и партизан в Дновском районе Псковской области, где могут быть обнаружены захоронения с останками более 1,5 тысячи человек, говорится в телеграм-канале СК РФ. Как информирует следственное ведомство в своем Telegram-канале, в рамках реализации всероссийского проекта "Без срока давности" в Дновском районе с 18 мая по 26 мая работал сводный отряд добровольцев из Новгородской, Ленинградской, Псковской и Архангельской областей, объединенная поисковая экспедиция "Долина". Поисковики обследовали места массовой гибели военнопленных, мирных жителей, партизан и подпольщиков во время Великой Отечественной войны на аэродроме Гривочки в урочище Колотушино возле бывшего немецкого рабочего лагеря (филиал Шталага-372). "Долгая подготовка позволила определить одно из мест массовых захоронений. Специалисты предполагают найти еще два таких захоронения, где число останков может составить более 1500 человек", - говорится в сообщении. В ходе следственных действий сотрудники СК России совместно с поисковиками извлекли из одного раскопа останки четырех человек. По изъятым останкам назначены медицинские судебные экспертизы.
https://ria.ru/20230419/okkupanty-1866458518.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, псков, псковская область, следственный комитет россии (ск рф), великая отечественная война (1941-1945)
Россия, Псков, Псковская область, Следственный комитет России (СК РФ), Великая Отечественная война (1941-1945)
В Псковской области следователи работают на месте бывшего концлагеря
СК: в захоронениях у бывшего концлагеря под Псковом могут быть останки 1,5 тысячи человек