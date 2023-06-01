https://ria.ru/20230601/zakhoronenie-1875621374.html

В Псковской области следователи работают на месте бывшего концлагеря

В Псковской области следователи работают на месте бывшего концлагеря - РИА Новости, 01.06.2023

В Псковской области следователи работают на месте бывшего концлагеря

Следователи и поисковики работают на местах массовой гибели мирных жителей, пленных и партизан в Дновском районе Псковской области, где могут быть обнаружены... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T17:57

2023-06-01T17:57

2023-06-01T17:57

россия

псков

псковская область

следственный комитет россии (ск рф)

великая отечественная война (1941-1945)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн – РИА Новости. Следователи и поисковики работают на местах массовой гибели мирных жителей, пленных и партизан в Дновском районе Псковской области, где могут быть обнаружены захоронения с останками более 1,5 тысячи человек, говорится в телеграм-канале СК РФ. Как информирует следственное ведомство в своем Telegram-канале, в рамках реализации всероссийского проекта "Без срока давности" в Дновском районе с 18 мая по 26 мая работал сводный отряд добровольцев из Новгородской, Ленинградской, Псковской и Архангельской областей, объединенная поисковая экспедиция "Долина". Поисковики обследовали места массовой гибели военнопленных, мирных жителей, партизан и подпольщиков во время Великой Отечественной войны на аэродроме Гривочки в урочище Колотушино возле бывшего немецкого рабочего лагеря (филиал Шталага-372). "Долгая подготовка позволила определить одно из мест массовых захоронений. Специалисты предполагают найти еще два таких захоронения, где число останков может составить более 1500 человек", - говорится в сообщении. В ходе следственных действий сотрудники СК России совместно с поисковиками извлекли из одного раскопа останки четырех человек. По изъятым останкам назначены медицинские судебные экспертизы.

https://ria.ru/20230419/okkupanty-1866458518.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, псков, псковская область, следственный комитет россии (ск рф), великая отечественная война (1941-1945)