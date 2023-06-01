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Россия рассчитывает на баланс в языковой политике Киргизии - РИА Новости, 01.06.2023
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23:16 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/yazyk-1875667304.html
Россия рассчитывает на баланс в языковой политике Киргизии
Россия рассчитывает на баланс в языковой политике Киргизии - РИА Новости, 01.06.2023
Россия рассчитывает на баланс в языковой политике Киргизии
РФ рассчитывает, что Киргизия будет проводить сбалансированную языковую политику в свете принятия закона о госязыке, который может затронуть русскоязычное... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T23:16
2023-06-01T23:16
в мире
киргизия
россия
снг
мария захарова
москва
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. РФ рассчитывает, что Киргизия будет проводить сбалансированную языковую политику в свете принятия закона о госязыке, который может затронуть русскоязычное население, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, в нынешнем виде закон способен создать определенные сложности для граждан республики, не владеющих киргизским языком, Москва неоднократно обращала внимание киргизских коллег на то, что принятие закона может нежелательным образом сказаться на ситуации с правами нетитульного населения. "Партнеры заверили, что законопроект не преследует цель отменить русский язык. В связи с этим рассчитываем, что руководство Киргизской Республики в духе наших союзнических отношений будет проводить сбалансированную языковую политику, направленную как на развитие киргизского языка, так и на поддержку и продвижение русского языка, за которым в Киргизии закреплен конституционный статус официального и который является языком межнационального общения на обширном пространстве СНГ", - говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД. Парламент Киргизии в трех чтениях принял закон об обязательном владении государственным киргизским языком для госслужащих, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе законодательного собрания республики. Согласно закону, теперь официальные документы и нормативные правовые акты на государственном языке считаются оригиналом. Кроме того, новый закон обязывает всех госслужащих, военных, сотрудников учебных заведений и представителей ряда других профессий владеть киргизским языком. В республике киргизский язык является государственным, русский закреплен в конституции в качестве официального.
https://ria.ru/20230529/draka-1874909559.html
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в мире, киргизия, россия, снг, мария захарова, москва
В мире, Киргизия, Россия, СНГ, Мария Захарова, Москва
Россия рассчитывает на баланс в языковой политике Киргизии

Россия рассчитывает на баланс в языковой политике Киргизии после принятия закона о языке

© РИА Новости / Илья ПиталевОбучение русскому языку
Обучение русскому языку - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Обучение русскому языку. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. РФ рассчитывает, что Киргизия будет проводить сбалансированную языковую политику в свете принятия закона о госязыке, который может затронуть русскоязычное население, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, в нынешнем виде закон способен создать определенные сложности для граждан республики, не владеющих киргизским языком, Москва неоднократно обращала внимание киргизских коллег на то, что принятие закона может нежелательным образом сказаться на ситуации с правами нетитульного населения.
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"Партнеры заверили, что законопроект не преследует цель отменить русский язык. В связи с этим рассчитываем, что руководство Киргизской Республики в духе наших союзнических отношений будет проводить сбалансированную языковую политику, направленную как на развитие киргизского языка, так и на поддержку и продвижение русского языка, за которым в Киргизии закреплен конституционный статус официального и который является языком межнационального общения на обширном пространстве СНГ", - говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД.
Парламент Киргизии в трех чтениях принял закон об обязательном владении государственным киргизским языком для госслужащих, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе законодательного собрания республики.
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Согласно закону, теперь официальные документы и нормативные правовые акты на государственном языке считаются оригиналом. Кроме того, новый закон обязывает всех госслужащих, военных, сотрудников учебных заведений и представителей ряда других профессий владеть киргизским языком.
В республике киргизский язык является государственным, русский закреплен в конституции в качестве официального.
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