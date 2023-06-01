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Зеленский предложил журналистке говорить по-русски - РИА Новости, 01.06.2023
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19:16 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/yazyk-1875639984.html
Зеленский предложил журналистке говорить по-русски
Зеленский предложил журналистке говорить по-русски - РИА Новости, 01.06.2023
Зеленский предложил журналистке говорить по-русски
Владимир Зеленский предложил журналистке, которая не говорит на украинском языке, задать ему вопрос по-русски. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T19:16
2023-06-01T19:16
в мире
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кишинев
франция
эммануэль макрон
владимир зеленский
евросовет
еврокомиссия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский предложил журналистке, которая не говорит на украинском языке, задать ему вопрос по-русски. На пресс-конференции в Молдавии одна из журналисток начала задавать вопрос на русском языке, сразу оговорившись, что не говорит по-украински. "Говорите по-русски", - сказал Зеленский. Журналистка отказалась, сказав, что будет говорить "все-таки по-английски". "Прекрасный выбор", - ответил он.
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в мире, молдавия, кишинев, франция, эммануэль макрон, владимир зеленский, евросовет, еврокомиссия, европарламент
В мире, Молдавия, Кишинев, Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Евросовет, Еврокомиссия, Европарламент
Зеленский предложил журналистке говорить по-русски

Зеленский на пресс-конференции предложил журналистке говорить по-русски

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский во время прибытия на саммит Европейского политического сообщества
Президент Украины Владимир Зеленский во время прибытия на саммит Европейского политического сообщества - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский во время прибытия на саммит Европейского политического сообщества
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский предложил журналистке, которая не говорит на украинском языке, задать ему вопрос по-русски.
На пресс-конференции в Молдавии одна из журналисток начала задавать вопрос на русском языке, сразу оговорившись, что не говорит по-украински.
"Говорите по-русски", - сказал Зеленский. Журналистка отказалась, сказав, что будет говорить "все-таки по-английски". "Прекрасный выбор", - ответил он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
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В миреМолдавияКишиневФранцияЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийЕвросоветЕврокомиссияЕвропарламент
 
 
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