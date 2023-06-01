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В ДНР не набрали ни одного класса по украинскому языку - РИА Новости, 01.06.2023
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15:21 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/yazyk-1875561198.html
В ДНР не набрали ни одного класса по украинскому языку
В ДНР не набрали ни одного класса по украинскому языку - РИА Новости, 01.06.2023
В ДНР не набрали ни одного класса по украинскому языку
В Донецкой народной республике не набрался ни один факультативный класс по украинскому языку, хотя такую возможность республика предоставляет, рассказал врио... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T15:21
2023-06-01T15:21
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
сергей кравцов
образование - общество
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В Донецкой народной республике не набрался ни один факультативный класс по украинскому языку, хотя такую возможность республика предоставляет, рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин. Пушилин в четверг принимает участие в форсайт-форуме "Какая Украина нам нужна?", который проводит "Украина.ру" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". "У нас есть возможность в школах в качестве факультатива выбрать не только украинский, да и любой другой язык... Такая возможность, опция есть, если набирается класс, то этот один язык вводят. Так скажу: не набрался ни один класс такой на территории Донецкой республики", - сказал Пушилин. Он отметил негативное отношение жителей Донецкой народной республики к украинскому языку. "Если спросить сейчас у людей, люди сами быстро определятся", - добавил он. Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что минпросвещения России до конца года разработает учебник украинского языка для школьников с пятого по девятый классы, предназначенные для новых регионов РФ, их составят на основе советских образцов. Учебники для 10-11-х классов планируется выпустить уже летом, а с 1 сентября школы уже смогут по ним работать.
https://ria.ru/20230525/mova-1874178714.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, россия, сергей кравцов, образование - общество
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Сергей Кравцов, Образование - Общество
В ДНР не набрали ни одного класса по украинскому языку

Пушилин: в ДНР не набрали ни одного факультативного класса по украинскому языку

© РИА Новости / Андрей Иглов | Перейти в медиабанкУрок украинского языка
Урок украинского языка - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Андрей Иглов
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Урок украинского языка. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В Донецкой народной республике не набрался ни один факультативный класс по украинскому языку, хотя такую возможность республика предоставляет, рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин в четверг принимает участие в форсайт-форуме "Какая Украина нам нужна?", который проводит "Украина.ру" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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"У нас есть возможность в школах в качестве факультатива выбрать не только украинский, да и любой другой язык... Такая возможность, опция есть, если набирается класс, то этот один язык вводят. Так скажу: не набрался ни один класс такой на территории Донецкой республики", - сказал Пушилин.
Он отметил негативное отношение жителей Донецкой народной республики к украинскому языку. "Если спросить сейчас у людей, люди сами быстро определятся", - добавил он.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что минпросвещения России до конца года разработает учебник украинского языка для школьников с пятого по девятый классы, предназначенные для новых регионов РФ, их составят на основе советских образцов. Учебники для 10-11-х классов планируется выпустить уже летом, а с 1 сентября школы уже смогут по ним работать.
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Донецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссияСергей КравцовОбразование - Общество
 
 
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