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Зеленского призвали инициировать получение Украиной ядерного оружия
Зеленского призвали инициировать получение Украиной ядерного оружия - РИА Новости, 01.06.2023
Зеленского призвали инициировать получение Украиной ядерного оружия
Президента Украины Владимира Зеленского призвали инициировать процесс получения Киевом доступа к тактическому ядерному оружию, следует из петиции на сайте его... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T17:27
2023-06-01T17:27
2023-06-01T18:05
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владимир зеленский
нато
ядерное оружие
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского призвали инициировать процесс получения Киевом доступа к тактическому ядерному оружию, следует из петиции на сайте его офиса."Целью данной петиции является направление президентом Украины соответствующего поручения кабинету министров Украины по поводу разработки проекта закона о предоставлении в ближайшие пять лет доступа Украине к тактическому ядерному оружию в рамках сотрудничества с Организацией Североатлантического договора (НАТО)", — говорится в документе.Автор предлагает рассмотреть разные варианты получения ядерного оружия. Один из них — доступ к нему украинской авиации или исключительно на базах стран — членов НАТО, которые находятся рядом с Украиной. Другой вариант предполагает принятие в альянс тех регионов страны, у которых есть общая граница со странами — членами, чтобы в дальнейшем разместить на этой территории ядерное оружие на совместных или арендованных у НАТО военных базах.Пока что петиция набрала порядка 120 голосов. Для рассмотрения президентом требуется 25 тысяч.
https://ria.ru/20230601/rakety-1875380606.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, нато, ядерное оружие
В мире, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Ядерное оружие
Зеленского призвали инициировать получение Украиной ядерного оружия
Зеленского призвали инициировать получение Украиной доступа к ядерному оружию