https://ria.ru/20230601/yao-1875610965.html

Зеленского призвали инициировать получение Украиной ядерного оружия

Зеленского призвали инициировать получение Украиной ядерного оружия - РИА Новости, 01.06.2023

Зеленского призвали инициировать получение Украиной ядерного оружия

Президента Украины Владимира Зеленского призвали инициировать процесс получения Киевом доступа к тактическому ядерному оружию, следует из петиции на сайте его... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T17:27

2023-06-01T17:27

2023-06-01T18:05

в мире

украина

владимир зеленский

нато

ядерное оружие

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского призвали инициировать процесс получения Киевом доступа к тактическому ядерному оружию, следует из петиции на сайте его офиса."Целью данной петиции является направление президентом Украины соответствующего поручения кабинету министров Украины по поводу разработки проекта закона о предоставлении в ближайшие пять лет доступа Украине к тактическому ядерному оружию в рамках сотрудничества с Организацией Североатлантического договора (НАТО)", — говорится в документе.Автор предлагает рассмотреть разные варианты получения ядерного оружия. Один из них — доступ к нему украинской авиации или исключительно на базах стран — членов НАТО, которые находятся рядом с Украиной. Другой вариант предполагает принятие в альянс тех регионов страны, у которых есть общая граница со странами — членами, чтобы в дальнейшем разместить на этой территории ядерное оружие на совместных или арендованных у НАТО военных базах.Пока что петиция набрала порядка 120 голосов. Для рассмотрения президентом требуется 25 тысяч.

https://ria.ru/20230601/rakety-1875380606.html

украина

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, владимир зеленский, нато, ядерное оружие