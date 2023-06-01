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Зеленского призвали инициировать получение Украиной ядерного оружия - РИА Новости, 01.06.2023
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17:27 01.06.2023 (обновлено: 18:05 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/yao-1875610965.html
Зеленского призвали инициировать получение Украиной ядерного оружия
Зеленского призвали инициировать получение Украиной ядерного оружия - РИА Новости, 01.06.2023
Зеленского призвали инициировать получение Украиной ядерного оружия
Президента Украины Владимира Зеленского призвали инициировать процесс получения Киевом доступа к тактическому ядерному оружию, следует из петиции на сайте его... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T17:27
2023-06-01T18:05
в мире
украина
владимир зеленский
нато
ядерное оружие
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского призвали инициировать процесс получения Киевом доступа к тактическому ядерному оружию, следует из петиции на сайте его офиса.&quot;Целью данной петиции является направление президентом Украины соответствующего поручения кабинету министров Украины по поводу разработки проекта закона о предоставлении в ближайшие пять лет доступа Украине к тактическому ядерному оружию в рамках сотрудничества с Организацией Североатлантического договора (НАТО)&quot;, — говорится в документе.Автор предлагает рассмотреть разные варианты получения ядерного оружия. Один из них — доступ к нему украинской авиации или исключительно на базах стран — членов НАТО, которые находятся рядом с Украиной. Другой вариант предполагает принятие в альянс тех регионов страны, у которых есть общая граница со странами — членами, чтобы в дальнейшем разместить на этой территории ядерное оружие на совместных или арендованных у НАТО военных базах.Пока что петиция набрала порядка 120 голосов. Для рассмотрения президентом требуется 25 тысяч.
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в мире, украина, владимир зеленский, нато, ядерное оружие
В мире, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Ядерное оружие
Зеленского призвали инициировать получение Украиной ядерного оружия

Зеленского призвали инициировать получение Украиной доступа к ядерному оружию

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского призвали инициировать процесс получения Киевом доступа к тактическому ядерному оружию, следует из петиции на сайте его офиса.
«

"Целью данной петиции является направление президентом Украины соответствующего поручения кабинету министров Украины по поводу разработки проекта закона о предоставлении в ближайшие пять лет доступа Украине к тактическому ядерному оружию в рамках сотрудничества с Организацией Североатлантического договора (НАТО)", — говорится в документе.

Автор предлагает рассмотреть разные варианты получения ядерного оружия. Один из них — доступ к нему украинской авиации или исключительно на базах стран — членов НАТО, которые находятся рядом с Украиной. Другой вариант предполагает принятие в альянс тех регионов страны, у которых есть общая граница со странами — членами, чтобы в дальнейшем разместить на этой территории ядерное оружие на совместных или арендованных у НАТО военных базах.
Пока что петиция набрала порядка 120 голосов. Для рассмотрения президентом требуется 25 тысяч.
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