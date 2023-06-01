https://ria.ru/20230601/yakhta-1875626303.html

США сняли санкции с яхты, якобы принадлежащей бизнесмену Гурьеву

США сняли санкции с яхты, якобы принадлежащей бизнесмену Гурьеву - РИА Новости, 01.06.2023

США сняли санкции с яхты, якобы принадлежащей бизнесмену Гурьеву

США вывели из-под санкций яхту Alfa Nero, которая, предположительно, принадлежит российскому предпринимателю Андрею Гурьеву, следует из обнародованного в... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T18:19

2023-06-01T18:19

2023-06-01T18:50

сша

украина

барбуда

андрей гурьев

в мире

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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. США вывели из-под санкций яхту Alfa Nero, которая, предположительно, принадлежит российскому предпринимателю Андрею Гурьеву, следует из обнародованного в четверг документа американского минфина.Гурьев ранее входил в совет директоров компании "Фосагро". Летом минувшего года в санкционные списки США по Украине попал как он сам, так и его сын. Помимо этого, под рестрикции попала и, предположительно, принадлежащая ему яхта Alfa Nero. По версии американских властей, она была приобретена предпринимателем в 2014 году за 120 миллионов долларов.В марте британские СМИ писали, что власти Антигуа и Барбуды планировали выставить на аукцион яхту Alfa Nero, которая на тот момент с февраля 2022 года "стояла заброшенной" в порту Фалмута.Внесение в санкционный перечень минфина США означает заморозку активов данного лица или организации и запрет для американских граждан на ведение бизнеса с его фигурантами, которым, помимо прочего, запрещается въезд в страну.

https://ria.ru/20220802/sanktsii-1806783505.html

сша

украина

барбуда

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сша, украина, барбуда, андрей гурьев, в мире