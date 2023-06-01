https://ria.ru/20230601/wildberries-1875495335.html

Wildberries упростил возврат средств за товары с браком

Wildberries упростил возврат средств за товары с браком - РИА Новости, 01.06.2023

Wildberries упростил возврат средств за товары с браком

Wildberries упростил процедуру возврата средств покупателям за обратную доставку товаров с браком - теперь деньги будут поступать автоматически, сообщает... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T12:12

2023-06-01T12:12

2023-06-01T12:12

wildberries

общество

россия

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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Wildberries упростил процедуру возврата средств покупателям за обратную доставку товаров с браком - теперь деньги будут поступать автоматически, сообщает компания в Telegram-канале. "Упростили возврат средств за обратную логистику товаров с браком: теперь деньги будут возвращаться автоматически. … Больше не нужно обращаться в службу поддержки, чтобы оформить возврат средств за услугу обратной доставки заказа с браком", - говорится в сообщении. Если покупателю пришел товар с браком или по ошибке была доставлена не та вещь, ее следует вернуть менеджеру пункта выдачи или курьеру, указав на дефект. "Наш сотрудник сделает пометку в своем рабочем интерфейсе, а после того как вещь поступит на наш склад и подтвердится брак, стоимость обратной логистики автоматически вернется на ваш баланс в личном кабинете. Эти средства можно использовать для покупок на Wildberries или перевести на банковскую карту", - пояснили в онлайн-платформе. Там добавили, что продолжат дорабатывать функционал, чтобы сделать его более простым и удобным. До этого глава компании Татьяна Бакальчук заявила журналистам, что маркетплейс не рассматривает возможность полной отмены платных возвратов товара, поскольку это позволяет поддерживать баланс между покупателями и продавцами.

https://ria.ru/20230317/problema-1858414611.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

wildberries, общество, россия