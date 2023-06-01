Рейтинг@Mail.ru
Wildberries упростил возврат средств за товары с браком - РИА Новости, 01.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/wildberries-1875495335.html
Wildberries упростил возврат средств за товары с браком
Wildberries упростил возврат средств за товары с браком - РИА Новости, 01.06.2023
Wildberries упростил возврат средств за товары с браком
Wildberries упростил процедуру возврата средств покупателям за обратную доставку товаров с браком - теперь деньги будут поступать автоматически, сообщает... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T12:12
2023-06-01T12:12
wildberries
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868435812_0:0:3107:1748_1920x0_80_0_0_e47550a568fc89d1b7191006a3a23ed4.jpg
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Wildberries упростил процедуру возврата средств покупателям за обратную доставку товаров с браком - теперь деньги будут поступать автоматически, сообщает компания в Telegram-канале. "Упростили возврат средств за обратную логистику товаров с браком: теперь деньги будут возвращаться автоматически. … Больше не нужно обращаться в службу поддержки, чтобы оформить возврат средств за услугу обратной доставки заказа с браком", - говорится в сообщении. Если покупателю пришел товар с браком или по ошибке была доставлена не та вещь, ее следует вернуть менеджеру пункта выдачи или курьеру, указав на дефект. "Наш сотрудник сделает пометку в своем рабочем интерфейсе, а после того как вещь поступит на наш склад и подтвердится брак, стоимость обратной логистики автоматически вернется на ваш баланс в личном кабинете. Эти средства можно использовать для покупок на Wildberries или перевести на банковскую карту", - пояснили в онлайн-платформе. Там добавили, что продолжат дорабатывать функционал, чтобы сделать его более простым и удобным. До этого глава компании Татьяна Бакальчук заявила журналистам, что маркетплейс не рассматривает возможность полной отмены платных возвратов товара, поскольку это позволяет поддерживать баланс между покупателями и продавцами.
https://ria.ru/20230317/problema-1858414611.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868435812_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2dde0a4563bc2066073878ed9b78bfe4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
wildberries, общество, россия
Wildberries, Общество, Россия
Wildberries упростил возврат средств за товары с браком

Wildberries сделал процедуру возврата средств за товары с браком автоматической

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПункт выдачи заказов Wildberries
Пункт выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Пункт выдачи заказов Wildberries. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Wildberries упростил процедуру возврата средств покупателям за обратную доставку товаров с браком - теперь деньги будут поступать автоматически, сообщает компания в Telegram-канале.
«
"Упростили возврат средств за обратную логистику товаров с браком: теперь деньги будут возвращаться автоматически. … Больше не нужно обращаться в службу поддержки, чтобы оформить возврат средств за услугу обратной доставки заказа с браком", - говорится в сообщении.
Если покупателю пришел товар с браком или по ошибке была доставлена не та вещь, ее следует вернуть менеджеру пункта выдачи или курьеру, указав на дефект.
«
"Наш сотрудник сделает пометку в своем рабочем интерфейсе, а после того как вещь поступит на наш склад и подтвердится брак, стоимость обратной логистики автоматически вернется на ваш баланс в личном кабинете. Эти средства можно использовать для покупок на Wildberries или перевести на банковскую карту", - пояснили в онлайн-платформе.
Там добавили, что продолжат дорабатывать функционал, чтобы сделать его более простым и удобным.
До этого глава компании Татьяна Бакальчук заявила журналистам, что маркетплейс не рассматривает возможность полной отмены платных возвратов товара, поскольку это позволяет поддерживать баланс между покупателями и продавцами.
Пункт выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
За скандалом вокруг Wildberries скрывается более масштабная проблема
17 марта, 08:00
 
WildberriesОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала