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В Киеве и области прогремели взрывы
В Киеве и области прогремели взрывы - РИА Новости, 01.06.2023
В Киеве и области прогремели взрывы
В Киеве и области прогремели взрывы, работает ПВО, сообщается в Telegram-канале Киевской областной военной администрации. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T03:16
2023-06-01T03:16
2023-06-01T03:22
специальная военная операция на украине
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виталий кличко
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Киеве и области прогремели взрывы, работает ПВО, сообщается в Telegram-канале Киевской областной военной администрации.Ранее там, а также в нескольких других регионах Украины прозвучала воздушная тревога."В регионе уже работают силы ПВО", — говорится в сообщении обладминистрации в телеграм-канале.Мэр столицы Виталий Кличко, в свою очередь, заявил, что в Днепровской и Деснянском районах Киева произошло падение обломков снарядов.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Киевская область, Украина, Виталий Кличко
В Киеве и области прогремели взрывы
Военные администрации Киева и области: в регионе прогремели взрывы, работает ПВО