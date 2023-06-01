https://ria.ru/20230601/vzryvy-1875442393.html

В Киеве и области прогремели взрывы

В Киеве и области прогремели взрывы - РИА Новости, 01.06.2023

В Киеве и области прогремели взрывы

В Киеве и области прогремели взрывы, работает ПВО, сообщается в Telegram-канале Киевской областной военной администрации. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T03:16

2023-06-01T03:16

2023-06-01T03:22

специальная военная операция на украине

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киевская область

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виталий кличко

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Киеве и области прогремели взрывы, работает ПВО, сообщается в Telegram-канале Киевской областной военной администрации.Ранее там, а также в нескольких других регионах Украины прозвучала воздушная тревога."В регионе уже работают силы ПВО", — говорится в сообщении обладминистрации в телеграм-канале.Мэр столицы Виталий Кличко, в свою очередь, заявил, что в Днепровской и Деснянском районах Киева произошло падение обломков снарядов.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230601/obstrely-1875436938.html

киев

киевская область

украина

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в мире, киев, киевская область, украина, виталий кличко