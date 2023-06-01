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В Киеве и области прогремели взрывы - РИА Новости, 01.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:16 01.06.2023 (обновлено: 03:22 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/vzryvy-1875442393.html
В Киеве и области прогремели взрывы
В Киеве и области прогремели взрывы - РИА Новости, 01.06.2023
В Киеве и области прогремели взрывы
В Киеве и области прогремели взрывы, работает ПВО, сообщается в Telegram-канале Киевской областной военной администрации. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T03:16
2023-06-01T03:22
специальная военная операция на украине
в мире
киев
киевская область
украина
виталий кличко
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Киеве и области прогремели взрывы, работает ПВО, сообщается в Telegram-канале Киевской областной военной администрации.Ранее там, а также в нескольких других регионах Украины прозвучала воздушная тревога."В регионе уже работают силы ПВО", — говорится в сообщении обладминистрации в телеграм-канале.Мэр столицы Виталий Кличко, в свою очередь, заявил, что в Днепровской и Деснянском районах Киева произошло падение обломков снарядов.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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киев
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в мире, киев, киевская область, украина, виталий кличко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Киевская область, Украина, Виталий Кличко
В Киеве и области прогремели взрывы

Военные администрации Киева и области: в регионе прогремели взрывы, работает ПВО

© Pixabay / Artem_ApukhtinКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© Pixabay / Artem_Apukhtin
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Киеве и области прогремели взрывы, работает ПВО, сообщается в Telegram-канале Киевской областной военной администрации.
Ранее там, а также в нескольких других регионах Украины прозвучала воздушная тревога.
«
"В регионе уже работают силы ПВО", — говорится в сообщении обладминистрации в телеграм-канале.
Мэр столицы Виталий Кличко, в свою очередь, заявил, что в Днепровской и Деснянском районах Киева произошло падение обломков снарядов.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевКиевская областьУкраинаВиталий Кличко
 
 
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