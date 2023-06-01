Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде прогремел взрыв - РИА Новости, 01.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:12 01.06.2023 (обновлено: 19:12 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/vzryv-1875606667.html
В Белгороде прогремел взрыв
В Белгороде прогремел взрыв - РИА Новости, 01.06.2023
В Белгороде прогремел взрыв
В Белгороде прогремел взрыв, пострадали два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T17:12
2023-06-01T19:12
происшествия
белгород
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875605363_0:146:808:601_1920x0_80_0_0_8374499605c996bd273c32cb0fb445b6.jpg
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Белгороде прогремел взрыв, пострадали два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."По предварительным данным, БПЛА упал на проезжую часть. Есть двое пострадавших", — написал он.По словам губернатора, одного мужчину скорая везет в больницу с подозрением на сотрясение мозга, у второго оказались легкие ушибы, от госпитализации он отказался. Кроме того, получил повреждения автомобиль, добавил Гладков.На месте работают оперативные службы и следственная группа. Мэр Белгорода Валентин Демидов уточнил, что беспилотник взорвался на улице Щорса в районе заправочной станции "Роснефть". По его словам, это было, когда аппарат находился невысоко над землей.Демидов добавил, что, по предварительным данным, взрывоопасных устройств на месте ЧП не обнаружено. Сейчас сотрудники управы обходят территории близлежащих домов и обследуют их. После заключения специалистов движение по улице снова откроют, пообещал мэр.Минувшей ночью и сегодня днем Белгородская область подверглась особенно сильной атаке со стороны Украины. По городу Шебекино велся массированный огонь, там повреждены десятки домов, административные здания, автомобили. Пострадали не менее 11 человек, у всех минно-взрывные травмы, четверо находятся в тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20230601/obstrel-1875512529.html
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875605363_0:180:808:786_1920x0_80_0_0_85d5a93fb4ddbd9a001847cb92cd0f39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгород
Происшествия, Белгород
В Белгороде прогремел взрыв

Губернатор Гладков сообщил о двух пострадавших после взрыва в Белгороде при падении БПЛА

© Фото очевидцаВзрыв в Белгороде
Взрыв в Белгороде
© Фото очевидца
Взрыв в Белгороде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Белгороде прогремел взрыв, пострадали два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"По предварительным данным, БПЛА упал на проезжую часть. Есть двое пострадавших", — написал он.
По словам губернатора, одного мужчину скорая везет в больницу с подозрением на сотрясение мозга, у второго оказались легкие ушибы, от госпитализации он отказался.
Кроме того, получил повреждения автомобиль, добавил Гладков.
На месте работают оперативные службы и следственная группа.
Мэр Белгорода Валентин Демидов уточнил, что беспилотник взорвался на улице Щорса в районе заправочной станции "Роснефть". По его словам, это было, когда аппарат находился невысоко над землей.
Демидов добавил, что, по предварительным данным, взрывоопасных устройств на месте ЧП не обнаружено. Сейчас сотрудники управы обходят территории близлежащих домов и обследуют их. После заключения специалистов движение по улице снова откроют, пообещал мэр.
Минувшей ночью и сегодня днем Белгородская область подверглась особенно сильной атаке со стороны Украины. По городу Шебекино велся массированный огонь, там повреждены десятки домов, административные здания, автомобили. Пострадали не менее 11 человек, у всех минно-взрывные травмы, четверо находятся в тяжелом состоянии.
Я такого ужаса не видела: жительница Шебекино об обстреле в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Жительница Шебекино рассказала, как выезжала из-под танкового обстрела
Вчера, 13:03
 
ПроисшествияБелгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала