https://ria.ru/20230601/vzryv-1875606667.html

В Белгороде прогремел взрыв

В Белгороде прогремел взрыв - РИА Новости, 01.06.2023

В Белгороде прогремел взрыв

В Белгороде прогремел взрыв, пострадали два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T17:12

2023-06-01T17:12

2023-06-01T19:12

происшествия

белгород

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Белгороде прогремел взрыв, пострадали два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."По предварительным данным, БПЛА упал на проезжую часть. Есть двое пострадавших", — написал он.По словам губернатора, одного мужчину скорая везет в больницу с подозрением на сотрясение мозга, у второго оказались легкие ушибы, от госпитализации он отказался. Кроме того, получил повреждения автомобиль, добавил Гладков.На месте работают оперативные службы и следственная группа. Мэр Белгорода Валентин Демидов уточнил, что беспилотник взорвался на улице Щорса в районе заправочной станции "Роснефть". По его словам, это было, когда аппарат находился невысоко над землей.Демидов добавил, что, по предварительным данным, взрывоопасных устройств на месте ЧП не обнаружено. Сейчас сотрудники управы обходят территории близлежащих домов и обследуют их. После заключения специалистов движение по улице снова откроют, пообещал мэр.Минувшей ночью и сегодня днем Белгородская область подверглась особенно сильной атаке со стороны Украины. По городу Шебекино велся массированный огонь, там повреждены десятки домов, административные здания, автомобили. Пострадали не менее 11 человек, у всех минно-взрывные травмы, четверо находятся в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20230601/obstrel-1875512529.html

белгород

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происшествия, белгород