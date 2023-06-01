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В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 01.06.2023
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели несколько взрывов, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T14:12
2023-06-01T14:12
2023-06-01T15:36
харьков
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Харькове прогремели несколько взрывов, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале."В Харькове раздаются взрывы. Пока известно об ударе по Индустриальному району. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", — написал он.О взрывах пишут и украинские СМИ. Сейчас в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.Позднее Терехов заявил, что удары пришлись по промышленному объекту, есть разрушения. При этом глава города не уточнил, о чем именно идет речь.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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харьков, в мире, харьковская область, вооруженные силы рф
Харьков, Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
В Харькове прогремели взрывы
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе 1 июня, объявлена воздушная тревога
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости.
В Харькове прогремели несколько взрывов, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале
.
"В Харькове раздаются взрывы. Пока известно об ударе по Индустриальному району. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", — написал он.
О взрывах пишут и украинские СМИ. Сейчас в Харьковской области
звучит сигнал воздушной тревоги.
Позднее Терехов заявил, что удары пришлись по промышленному объекту, есть разрушения. При этом глава города не уточнил, о чем именно идет речь.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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