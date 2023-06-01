https://ria.ru/20230601/vzryv-1875531454.html

В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 01.06.2023

В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремели несколько взрывов, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T14:12

2023-06-01T14:12

2023-06-01T15:36

харьков

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Харькове прогремели несколько взрывов, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале."В Харькове раздаются взрывы. Пока известно об ударе по Индустриальному району. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", — написал он.О взрывах пишут и украинские СМИ. Сейчас в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.Позднее Терехов заявил, что удары пришлись по промышленному объекту, есть разрушения. При этом глава города не уточнил, о чем именно идет речь.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230601/kontrnastuplenie-1875421652.html

харьков

харьковская область

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