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Белгородские власти вывозят людей из обстреливаемого Шебекинского округа
Белгородские власти вывозят людей из обстреливаемого Шебекинского округа - РИА Новости, 01.06.2023
Белгородские власти вывозят людей из обстреливаемого Шебекинского округа
Администрации районов и городов Шебекинского округа в Белгородской области занимаются вывозом людей, под обстрелом делать это невозможно, написал в... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T09:13
2023-06-01T09:13
2023-06-01T09:13
происшествия
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Администрации районов и городов Шебекинского округа в Белгородской области занимаются вывозом людей, под обстрелом делать это невозможно, написал в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, сейчас идет массированный обстрел округа, жизнь населения, в первую очередь в Шебекино и в окрестных селах, под угрозой. "Администрация районов и городов сейчас занимается вывозом людей. Под обстрелом делать это, конечно, нельзя. Нужно дожидаться окончания прилетов, окончания взрывов, окончания рисков быть раненым или погибшим от снарядов ВСУ. Если есть необходимость срочной эвакуации, мы защищенную технику подгоним к вашим домам", - написал Гладков в телеграм-канале. Губернатор напомнил, что нельзя публиковать места сбора, которые "могут быть целью для тех людей, которые сейчас стреляют по мирным жителям, по детям". "Как только успокоится, продолжим вывоз людей. Все пункты временного размещения готовы", - заключил Гладков.
https://ria.ru/20230601/obstrel-1875456011.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Белгородские власти вывозят людей из обстреливаемого Шебекинского округа
Губернатор Гладков: администрации городов Шебекинского округа занимаются вывозом людей