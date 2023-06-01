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Агенты ФБР и Клинтон пытались помешать Трампу выиграть выборы, заявил Херш

Агенты ФБР и Клинтон пытались помешать Трампу выиграть выборы, заявил Херш - РИА Новости, 01.06.2023

Агенты ФБР и Клинтон пытались помешать Трампу выиграть выборы, заявил Херш

Ряд высокопоставленных сотрудников ФБР подозревались в сотрудничестве с командой Хиллари Клинтон в ходе кампании по распространению информации о... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T18:19

2023-06-01T18:19

2023-06-01T18:19

в мире

россия

хиллари клинтон

дональд трамп

сеймур херш

сша

фбр

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Ряд высокопоставленных сотрудников ФБР подозревались в сотрудничестве с командой Хиллари Клинтон в ходе кампании по распространению информации о неподтвержденных связях Дональда Трампа с Россией, чтобы не дать ему победить на президентских выборах 2016 года, сообщил американский журналист Сеймур Херш, со ссылкой на источники. "Мне сказали о напряжении и раздражении (среди некоторых подчиненных - ред.) в связи с отсутствием у (спецпрокурора Джона - ред.) Дарэма интереса или нежелания, на раннем этапе, выйти за пределы его следовательских полномочий и рассмотреть возможность того, что некоторые высокопоставленные сотрудники ФБР в открытую объединились с кампанией Клинтон, с ее постоянным потоком ложных утверждений, из-за общего в ряде случаев убеждения в необходимости победы Клинтон на осенних выборах", - написал Херш в своем блоге. Журналист добавил, что еще одним фактором, как ему сообщили, могла быть возможность продвижения по службе, вплоть до занятия важных позиций в министерстве юстиции, в случае победы Клинтон. В мае спецпрокурор Дарэм опубликовал доклад, согласно которому ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами вменяемому Трампу сговору с Россией на выборах 2016 года. Автор доклада пришел к выводу, что у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами, а потому ФБР не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией.

https://ria.ru/20230526/ssha-1874235240.html

https://ria.ru/20230521/klinton-1873187685.html

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в мире, россия, хиллари клинтон, дональд трамп, сеймур херш, сша, фбр