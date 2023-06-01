https://ria.ru/20230601/vuchich-1875589839.html
Вучич пообщался с Зеленским в Молдавии
Вучич пообщался с Зеленским в Молдавии - РИА Новости, 01.06.2023
Вучич пообщался с Зеленским в Молдавии
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что провел "короткий и хороший" разговор с Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T16:33
2023-06-01T16:33
2023-06-01T17:14
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александр вучич
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ксавье беттель
нато
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КИШИНЕВ, 1 июн - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что провел "короткий и хороший" разговор с Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе. "Короткий и хороший разговор с Владимиром Зеленским и премьером Люксембурга Ксавье Беттелем", - написал сербский лидер в соцсетях и разместил фото встречи. Президент Сербии ранее в четверг встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и поблагодарил его за поддержку в связи с обострением на севере Косово. Тысячи сербов в очередной раз вышли на протесты перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич на севере Косово, организаторы призвали их, чтобы акции прошли мирно. Столкновения местных жителей с силовиками привели в понедельник к 52 пострадавшим среди сербов и не менее 30 среди военных Североатлантического альянса. Контингент НАТО KFOR заранее окружил здания органов самоуправления рядами колючей проволоки, за ним расположились тяжело экипированные бойцы косовоалбанской полиции с бронеавтомобилями.
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в мире, кишинев, сербия, косово, александр вучич, владимир зеленский, ксавье беттель, нато
В мире, Кишинев, Сербия, Косово, Александр Вучич, Владимир Зеленский, Ксавье Беттель, НАТО
Вучич пообщался с Зеленским в Молдавии
Вучич пообщался с Зеленским на саммите в Молдавии