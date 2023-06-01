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Вучич пообщался с Зеленским в Молдавии - РИА Новости, 01.06.2023
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16:33 01.06.2023 (обновлено: 17:14 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/vuchich-1875589839.html
Вучич пообщался с Зеленским в Молдавии
Вучич пообщался с Зеленским в Молдавии - РИА Новости, 01.06.2023
Вучич пообщался с Зеленским в Молдавии
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что провел "короткий и хороший" разговор с Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T16:33
2023-06-01T17:14
в мире
кишинев
сербия
косово
александр вучич
владимир зеленский
ксавье беттель
нато
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КИШИНЕВ, 1 июн - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что провел "короткий и хороший" разговор с Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе. "Короткий и хороший разговор с Владимиром Зеленским и премьером Люксембурга Ксавье Беттелем", - написал сербский лидер в соцсетях и разместил фото встречи. Президент Сербии ранее в четверг встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и поблагодарил его за поддержку в связи с обострением на севере Косово. Тысячи сербов в очередной раз вышли на протесты перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич на севере Косово, организаторы призвали их, чтобы акции прошли мирно. Столкновения местных жителей с силовиками привели в понедельник к 52 пострадавшим среди сербов и не менее 30 среди военных Североатлантического альянса. Контингент НАТО KFOR заранее окружил здания органов самоуправления рядами колючей проволоки, за ним расположились тяжело экипированные бойцы косовоалбанской полиции с бронеавтомобилями.
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в мире, кишинев, сербия, косово, александр вучич, владимир зеленский, ксавье беттель, нато
В мире, Кишинев, Сербия, Косово, Александр Вучич, Владимир Зеленский, Ксавье Беттель, НАТО
Вучич пообщался с Зеленским в Молдавии

Вучич пообщался с Зеленским на саммите в Молдавии

© AFP 2023 / LUDOVIC MARINПрезидент Сербии Александр Вучич и президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита Европейского политического сообщества
Президент Сербии Александр Вучич и президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита Европейского политического сообщества - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
Президент Сербии Александр Вучич и президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита Европейского политического сообщества
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 1 июн - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что провел "короткий и хороший" разговор с Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе.
"Короткий и хороший разговор с Владимиром Зеленским и премьером Люксембурга Ксавье Беттелем", - написал сербский лидер в соцсетях и разместил фото встречи.
Президент Сербии ранее в четверг встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и поблагодарил его за поддержку в связи с обострением на севере Косово.
Тысячи сербов в очередной раз вышли на протесты перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич на севере Косово, организаторы призвали их, чтобы акции прошли мирно. Столкновения местных жителей с силовиками привели в понедельник к 52 пострадавшим среди сербов и не менее 30 среди военных Североатлантического альянса. Контингент НАТО KFOR заранее окружил здания органов самоуправления рядами колючей проволоки, за ним расположились тяжело экипированные бойцы косовоалбанской полиции с бронеавтомобилями.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Вучич заявил, что хотел бы увидеть переговоры Путина и Зеленского
Вчера, 12:07
 
В миреКишиневСербияКосовоАлександр ВучичВладимир ЗеленскийКсавье БеттельНАТО
 
 
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