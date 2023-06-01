https://ria.ru/20230601/vuchich-1875490553.html

Вучич посетовал, что не говорил с Путиным больше года

Вучич посетовал, что не говорил с Путиным больше года - РИА Новости, 01.06.2023

Вучич посетовал, что не говорил с Путиным больше года

Президент Сербии Александр Вучич заявил в интервью итальянской газете la Stampa, что не разговаривал с российским коллегой Владимиром Путиным больше года из-за... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T11:50

2023-06-01T11:50

2023-06-01T11:50

в мире

сербия

александр вучич

владимир путин

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815171145_0:284:3096:2025_1920x0_80_0_0_852b18878036a09ca24efe3d9d92f7a0.jpg

РИМ, 1 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил в интервью итальянской газете la Stampa, что не разговаривал с российским коллегой Владимиром Путиным больше года из-за предвзятого отношения к таким контактам на Западе, где сербам хотят запретить то, что "позволяют себе". "Я не разговаривал с Путиным больше года. Но я видел многих лидеров ЕС, которые ездили к нему или разговаривали. Я думаю, что это не плохо, говорить с кем-то. Но я этого не делаю, потому что все сказали бы: "посмотрите на сербов". То, что они хотят нам запретить, себе они позволяют", - заявил Вучич.

https://ria.ru/20230511/sanktsii-1871071470.html

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сербия, александр вучич, владимир путин, евросоюз