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Вучич посетовал, что не говорил с Путиным больше года
Вучич посетовал, что не говорил с Путиным больше года - РИА Новости, 01.06.2023
Вучич посетовал, что не говорил с Путиным больше года
Президент Сербии Александр Вучич заявил в интервью итальянской газете la Stampa, что не разговаривал с российским коллегой Владимиром Путиным больше года из-за... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T11:50
2023-06-01T11:50
2023-06-01T11:50
в мире
сербия
александр вучич
владимир путин
евросоюз
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РИМ, 1 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил в интервью итальянской газете la Stampa, что не разговаривал с российским коллегой Владимиром Путиным больше года из-за предвзятого отношения к таким контактам на Западе, где сербам хотят запретить то, что "позволяют себе". "Я не разговаривал с Путиным больше года. Но я видел многих лидеров ЕС, которые ездили к нему или разговаривали. Я думаю, что это не плохо, говорить с кем-то. Но я этого не делаю, потому что все сказали бы: "посмотрите на сербов". То, что они хотят нам запретить, себе они позволяют", - заявил Вучич.
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в мире, сербия, александр вучич, владимир путин, евросоюз
В мире, Сербия, Александр Вучич, Владимир Путин, Евросоюз
Вучич посетовал, что не говорил с Путиным больше года
Вучич заявил, что не говорил с Путиным больше года из-за предвзятого отношения на Западе