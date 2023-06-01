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Вучич посетовал, что не говорил с Путиным больше года - РИА Новости, 01.06.2023
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11:50 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/vuchich-1875490553.html
Вучич посетовал, что не говорил с Путиным больше года
Вучич посетовал, что не говорил с Путиным больше года - РИА Новости, 01.06.2023
Вучич посетовал, что не говорил с Путиным больше года
Президент Сербии Александр Вучич заявил в интервью итальянской газете la Stampa, что не разговаривал с российским коллегой Владимиром Путиным больше года из-за... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T11:50
2023-06-01T11:50
в мире
сербия
александр вучич
владимир путин
евросоюз
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РИМ, 1 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил в интервью итальянской газете la Stampa, что не разговаривал с российским коллегой Владимиром Путиным больше года из-за предвзятого отношения к таким контактам на Западе, где сербам хотят запретить то, что "позволяют себе". "Я не разговаривал с Путиным больше года. Но я видел многих лидеров ЕС, которые ездили к нему или разговаривали. Я думаю, что это не плохо, говорить с кем-то. Но я этого не делаю, потому что все сказали бы: "посмотрите на сербов". То, что они хотят нам запретить, себе они позволяют", - заявил Вучич.
https://ria.ru/20230511/sanktsii-1871071470.html
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в мире, сербия, александр вучич, владимир путин, евросоюз
В мире, Сербия, Александр Вучич, Владимир Путин, Евросоюз
Вучич посетовал, что не говорил с Путиным больше года

Вучич заявил, что не говорил с Путиным больше года из-за предвзятого отношения на Западе

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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РИМ, 1 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил в интервью итальянской газете la Stampa, что не разговаривал с российским коллегой Владимиром Путиным больше года из-за предвзятого отношения к таким контактам на Западе, где сербам хотят запретить то, что "позволяют себе".
«
"Я не разговаривал с Путиным больше года. Но я видел многих лидеров ЕС, которые ездили к нему или разговаривали. Я думаю, что это не плохо, говорить с кем-то. Но я этого не делаю, потому что все сказали бы: "посмотрите на сербов". То, что они хотят нам запретить, себе они позволяют", - заявил Вучич.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Вучич рассказал о ситуации с антироссийскими санкциями
11 мая, 15:26
 
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