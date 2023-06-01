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В Запорожской области резко активизировались украинские войска - РИА Новости, 01.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:58 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/vsu-1875475483.html
В Запорожской области резко активизировались украинские войска
В Запорожской области резко активизировались украинские войска - РИА Новости, 01.06.2023
В Запорожской области резко активизировались украинские войска
Украинская артиллерия и авиация активизировались на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, сообщил в Telegram-канале глава общественного... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T10:58
2023-06-01T10:58
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Украинская артиллерия и авиация активизировались на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, сообщил в Telegram-канале глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Сегодня с самого раннего утра (примерно с 4.30) резко усилилась работа вражеской артиллерии и вертолётной авиации на участке Орехов-Пологи", - написал Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230601/seversk-1875454343.html
запорожская область
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запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области резко активизировались украинские войска

Рогов сообщил об активизации украинской артиллерии и авиации в Запорожской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Украинская артиллерия и авиация активизировались на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, сообщил в Telegram-канале глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
«
"Сегодня с самого раннего утра (примерно с 4.30) резко усилилась работа вражеской артиллерии и вертолётной авиации на участке Орехов-Пологи", - написал Рогов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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